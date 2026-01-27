Pallanuoto. Il Settebello di Del Lungo e Bruni quarto agli Europei, sabato la R.N. Savona in trasferta a Firenze

Si ferma ai piedi del podio il cammino della Nazionale italiana maschile di pallanuoto agli Europei di Belgrado. Gli azzurri chiudono la rassegna continentale al quarto posto, dopo la sconfitta nella finale per il bronzo contro la Grecia. La formazione guidata dal commissario tecnico Sandro Campagna, nella quale si sono messi in evidenza anche i portacolori della Rari Nantes Savona Marco Del Lungo e Lorenzo Bruni, non è riuscita a contrastare la maggiore solidità degli ellenici, che si sono imposti con un netto 12-5.

Al termine dell’incontro, l’analisi affidata alle parole del capitano azzurro Marco Del Lungo, pubblicate sul sito ufficiale della Fin: "La Grecia ha confermato di essere molto più avanti di noi. Il risultato della partita è un po' demoralizzante, però il quarto posto è un primo passo per il futuro, perché le squadre si costruiscono dopo almeno 50-60 partite. Abbiamo compiuto un grandissimo percorso, nessuno se lo aspettava e onore al cittì Sandro Campagna, che ha saputo mettere una squadra insieme in poco meno di un mese, e ai ragazzi che hanno messo a disposizione la loro volontà nei confronti della squadra fin dal primo giorno, questo è stato un grande segnale. Adesso testa bassa, ricominceremo a lavorare sui dettagli fondamentali per gareggiare a determinati livelli".

Archiviata l’esperienza europea, per gli azzurri è tempo di rientrare in Italia e rituffarsi negli impegni di club. Riprende il campionato di Serie A1, con la Rari Nantes Savona attesa sabato 31 gennaio dalla trasferta in casa della Florentia. Subito dopo, appuntamento di prestigio con la Final Four di Coppa Italia, in programma a Genova il 7 e 8 febbraio, dove i biancorossi affronteranno Brescia in semifinale. Per rivedere invece la squadra di Alberto Angelini tra le mura amiche della “Zanelli” bisognerà attendere giovedì 12 febbraio, quando Savona ospiterà lo Steaua Bucarest nell’ultima giornata della fase a gironi di Len Euro Cup.