Pallanuoto. Il Settebello domina la Romania, primo posto a punteggio pieno nel girone D

A distanza di dieci anni dall'ultimo confronto europeo, il Settebello torna a incrociare la Romania e lo fa con una prestazione di forza assoluta. Alla Belgrade Arena, gli azzurri sbrigano la pratica con un perentorio 20-6, firmando la quindicesima vittoria storica contro la compagine romena nella rassegna continentale.

La gara non è mai stata in discussione. Gli uomini di Campagna hanno preso il largo sin dalle prime battute, mettendo in mostra una gestione magistrale della superiorità numerica e una fase difensiva che ha lasciato pochissimo spazio di manovra agli avversari, grazie anche alla guida tra i pali di capitan Del Lungo..

Dopo un primo tempo chiuso sul 9-4, l'Italia ha cambiato ulteriormente marcia nella ripresa. La pioggia di gol ha coinvolto quasi tutto il roster: ben undici azzurri a referto, guidati da un ispiratissimo Mario Del Basso (autore di una quaterna). Hanno brillato anche Francesco Cassia e Francesco Condemi, entrambi a segno con una tripletta, oltre a Lorenzo Bruni della Rari Nantes Savona (doppietta)

Con questo successo, l'Italia archivia la pratica Girone D al primo posto a punteggio pieno.



Il livello della competizione è pronto ad alzarsi. Inseriti nel Gruppo F Ecco i prossimi appuntamenti (tutti con fischio d'inizio alle 18:00):

17 gennaio: Italia contro Grecia

19 gennaio: Italia contro Croazia

21 gennaio: Italia contro la vincente di Slovenia-Georgia



ROMANIA-ITALIA 6-20

Romania: M. Tic, F. Iudean 1, M. Lutescu , T. Fulea , A. Neamtu , A. Prioteasa , A. Tepelus 1, N. Oanta , A. Gheorghe , V. Georgescu 2, D. Belenyesi , L. Vancsik 2, E. Dragusin , I. Luncan . All. Rath.



Italia: M. Del Lungo, F. Cassia 3, J. Alesiani 1, M. Del Basso 4, F. Ferrero 1, E. Di Somma 1, V. Dolce 1, T. Gianazza, M. Iocchi Gratta 1, L. Bruni 2, F. Condemi 3 (1 rig.), F. De Michelis , A. Balzarini 1, M. Antonucci 2. All. Campagna.



Arbitri: Margeta (SLO) e De Jong (NED).



Note: parziali 1-5, 3-4, 0-4, 2-7. Usciti per limite di falli Neamtu (R) e Gheorghe (R) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Romania 2/12 + e Italia 9/11 + 2 rigori. Dragusin (R) para un rigore a Del Basso a 5'35" del quarto tempo sul risultato di 5-19 per l'Italia. De Michelis (I) subentra a Del Lungo a 3'40" del quarto tempo. Dragusin (R) subentra a Tic a 3'40" del quarto tempo.