Pallanuoto. Il Settebello batte la Slovacchia con la tripletta di Bruni, nel pomeriggio sfida alla Romania per la vetta del girone D

Archiviata la seconda giornata della fase preliminare, il Settebello guarda già avanti. Alla Belgrade Arena l’Italia ha superato ieri la Slovacchia 17-12, confermando il buon avvio dopo l’esordio vincente con la Turchia, e questa sera tornerà in acqua contro la Romania per la sfida decisiva del girone D.

Contro gli slovacchi, più competitivi di quanto dica il punteggio finale, gli azzurri hanno costruito il successo con un avvio aggressivo e una buona gestione dei momenti chiave, nonostante qualche difficoltà in inferiorità numerica. Sugli scudi Di Somma, autore di quattro reti, e le triplette di Ferrero, Bruni e Condemi.

Ora l’attenzione è tutta rivolta al confronto con la Romania di Bogdan Rath: una vera finale per il primo posto del girone, che metterà in palio la leadership del raggruppamento e un segnale importante in chiave torneo.

SLOVACCHIA-ITALIA 12-17



Slovacchia: L. Kozmer, M. Mihal 1, P. Tisaj 1, M. Molnar, L. Durik 2, Maros Tkac 2 (1 rig.), L. Seman, Marek Tkac, A. Furman 1, T. Bielik 1, M. Caraj 1, S. Balaz 3 (1 rig.), F. Balogh, B. Juhasz. All. Polacik.



Italia: M. Del Lungo, F. Cassia, J. Alesiani 1, M. Del Basso 1, F. Ferrero 3 (2 rig.), E. Di Somma 4, V. Dolce 2, T. Gianazza, L. Bruni 3, F. Condemi 3, A. Carnesecchi, F. De Michelis, A. Balzarini, M. Antonucci. All. Campagna.



Arbitri: Rakovic (SRB) e Silva (POR).



Note: parziali 2-5, 3-3, 4-5, 3-4. Usciti per limite di falli Del Basso (I) nel terzo tempo, Antonucci (I) e Dolce (I) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Superiorità numeriche: Slovacchia 7/19 + 2 rigori e Italia 4/11 + 2 rigori. De Michelis (I) subentra a Del Lungo nel corso del terzo tempo.