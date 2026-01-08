Pallanuoto. Liguria ai piedi del podio al Torneo delle Regioni, il podio sfuma ai tiri di rigore

Gran finale al Centro Federale - Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia Lido di Roma dell’ottava edizione del trofeo delle Regioni IP maschile, che di fatto apre il nuovo anno solare della pallanuoto nazionale giovanile. Gli under 15 di 18 regioni più Malta si sono affrontati per cinque giorni sotto gli occhi attenti del coordinatore tecnico delle squadre giovanili Riccardo Tempestini.

La finale per l’assegnazione del trofeo 2026 se l'aggiudica il Lazio che batte 6-4 la Sicilia e conquista il trofeo per la quarta volta. I laziali guidati da Nicola Izzo prendono da subito le redini del match con le reti di Spiezio e di Ponticelli. Nel secondo tempo Coroiu proietta i suoi sul 3-0; la Sicilia si sblocca in superiorità numerica con Zito (3-1). Sale a tre reti (6-3) il divario del Lazio al termine della terza frazione. Del siciliano Camuto (6-4), autore di una doppietta come il laziale Riparini, l'unico gol del quarto periodo.

Lunedì sera i laziali nell'ultima semifinale avevano superato 8-5 la Liguria con 6 gol del capitano Filippi; i siciliani avevano battuto la Campania 5-4 grazie al gol di Taormina a 13" dalla fine.

Nella finale per il terzo posto la Campania supera 6-4 la Liguria ai rigori dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sul 2-2.

L’anno scorso vinse il Trofeo delle Regioni la Campania battendo in finale il Lazio 6-4.



Un po' di statistiche. Per la Sicilia si tratta della terza finale nella storia del trofeo (le prime due le aveva perse con Liguria nel 2016 e Campania nel 2017) e per il Lazio della quinta consecutiva (nelle precedenti aveva ottenuto tre vittorie ed una sconfitta sempre con la Campania). La Campania dopo sei finali per il titolo consecutive si è fermata in semifinale e ha disputato la finale per il terzo posto; la Liguria ha vinto la prima edizione del trofeo nel 2016.

FINALE 1º/2º POSTO

SICILIA-LAZIO 4-6

SICILIA: Sciacchitano, Stante 1, Romeo, Contarini, Pulvirenti, Cassina, Camuto 2, Catera, La Runa, Zito 1, Di Luciano, Carmignani, De Grandi, Taormina, Oliveri. All. Dursi.

LAZIO: Scateni, Coroiu 1, Riparini 2, Salinitro, Canfora, Carlesi, Filippi 1 (rig.), Panunzio, Velocci, Latini, Spiezio 1, Ponticelli 1, Urbinelli, Sbardella, Costanzo. All. Izzo.

Arbitro: Tarsia.

Note: parziali 0-2, 1-1, 2-3, 1-0.

FINALE 3º/4º POSTO

CAMPANIA-LIGURIA 6-4 dtr

CAMPANIA: Cicatiello, Albarella, Ciuoffo 2, Chianese, Infimo, Capuano, Plantulli, Agoglia, Novi, Citro, Di Santo, Cosentino, Salemme, Varriale, Seddio. All. Palmentieri.

LIGURIA: L. Putrino, F. Putrino 1, Galli, Danieli, Corrao, Devoto, Cervetto, Viotti 1, Marcello, Vassallo, Gallettini, Patanè, Limodio, Ligorio, Cipov. All. Ferreccio.

Arbitro: Carrer.

Note: parziali 1-1, 0-0, 1-0, 0-1; tr 4-2. Tempi regolamentari conclusi 2-2. Sequenza dei rigori: Citro (C) gol, F. Putrino (L) gol; Albarella gol, Galli fallito; Plantulli gol, Viotti gol; Cosentino fallito, Cipov fallito; Ciuoffo gol.



Finali - martedì 6 gennaio

15º/16º posto Abruzzo-Umbria 9-1 (2-0, 2-0, 1-1, 4-0)

13º/14° posto Friuli Venezia Giulia-Toscana 7-8 dtr (2-3, 1-0, 1-1, 1-1; tr 2-3)

11°/12° posto Calabria-Malta 4-5 (1-1, 1-2, 1-1, 1-1)

9°/10° posto Piemonte-Veneto 3-8 (1-3, 0-2, 2-1, 0-2)

7°/8° posto Puglia-Marche 6-10 (1-3, 1-1, 3-3, 1-3)

5°/6° posto Lombardia-Emilia Romagna 9-4 (3-3, 2-0, 0-1, 4-0)

3°/4° posto Campania-Liguria 6-4 dtr (1-1, 0-0, 1-0, 0-1; tr 4-2)

1°/2° posto Sicilia-Lazio 4-6 (0-2, 1-1, 2-3, 1-0)



Nel girone per la definizione dei posti dal 17° al 19°: Sardegna-Trentino Alto Adige Sud Tirol 3-9, Basilicata-Sardegna 1-11, Trentino Alto Adige Sud Tirol-Basilicata 11-2