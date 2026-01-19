Pallanuoto. Pokerissimo Bruni contro la Georgia agli Europei di Belgrado: "Non è stata una grande partita, ma stasera saremo pronti per sfidare la Grecia"

L’Italia di pallanuoto continua il suo cammino vincente nella seconda fase europea. Alla “Belgrade Arena” il Settebello di Alessandro Campagna supera la Georgia per 16-14, consolidando la striscia positiva che dura ormai da nove partite consecutive, iniziata lo scorso 20 dicembre a Budapest con la vittoria per 15-14 contro l’Ungheria nel primo test match di questo nuovo ciclo. La prestazione del centroboa Lorenzo Bruni è stata determinante: cinque gol personali per il 31enne della Rari Nantes Savona, protagonista assoluto della serata.

"Non è stata un'ottima partita, soprattutto dietro - ha raccontato il "panda" - ma non dobbiamo scordarci che siamo una squadra composta da tanti ragazzi alla prima esperienza, con poche partite alle spalle e non possiamo vincere tutte le partite con uno scarto di dieci gol. La Georgia ci ha messo in difficoltà con la loro aggressività. Poi dopo una brutalità, come succede spesso, gli arbitri perdono un pochino il controllo e al minimo contatto fischiano un'espulsione. Ora dobbiamo guardare avanti per recuperare e sono certo che contro la Grecia faremo una signora partita. Segnare fa piacere, ovvio, ma i miei gol soprattutto sono una conseguenza del lavoro della squadra”.

Con questo successo, la squadra italiana si prepara a due sfide cruciali per il passaggio alle semifinali: oggi, lunedì 19 gennai,o contro la Grecia e mercoledì 21 contro la Croazia. La Grecia, bronzo mondiale a Singapore nel luglio 2025 e quinta agli Europei di Zagabria nel gennaio 2024, sarà l’avversario dei prossimi 48 ore. La partita inizierà alle 18:00 e sarà trasmessa in diretta su Rai Sport.



L’avvio della partita vede in acqua De Michelis tra i pali, con Cassia, Alesiani, Di Somma, Dolce, Iocchi Gratta e Condemi a completare il reparto dei sette iniziali. Dopo qualche minuto di studio, l’Italia passa in vantaggio con Bruni, ma la Georgia risponde subito con un rigore trasformato da Shushiashvili e un gol di Dadvani. Il primo tempo si chiude in equilibrio sul 2-2, ma il Settebello riesce a prendere il comando nella seconda frazione grazie a Bruni e Alesiani, affrontando le inferiorità con precisione e sfruttando ogni occasione.

Nel terzo tempo, l’Italia imprime un’accelerazione decisiva: gol spettacolari di Iocchi Gratta e Balzarini, extra player sfruttati al meglio e un rigore trasformato da Ferrero, che portano il vantaggio sul +4. La Georgia tenta di reagire, ma le parate di Del Lungo e la solidità difensiva degli azzurri mantengono il controllo del match.

L’ultimo quarto è un finale di grande tensione: la Georgia rimonta fino a -3, ma Bruni segna ancora due volte, chiudendo la sua prestazione con cinque reti complessive e regalando agli azzurri la vittoria finale per 16-14.

GEORGIA-ITALIA 14-16

Georgia: I. Razmadze, S. Tkeshelashvili 2, V. Dadvani 3, N. Shushiashvili 1 (rig.), A. Bitadze 1, D. Vasic 2, S. Adeishvili, J. Saric, G. Magrakvelidze, V. Tankosic 1, S. Pjesivac 2, G. Gvetadze, A. Vlahovic 2, L. Chikovani. All. A. Kechagias.



Italia: M. Del Lungo, F. Cassia 1 (rig.), J. Alesiani 1, M. Del Basso, F. Ferrero 1 (rig.), E. Di Somma 1, V. Dolce, T. Gianazza, M. Iocchi Gratta 3 (1 rig.), L. Bruni 5, F. Condemi 2, A. Carnesecchi 1, F. De Michelis, A. Balzarini 1. All. A. Campagna.



Arbitri: Gomez Pordomingo (ESP) e De Raffaele (MLT).



Note: parziali 2-2, 4-6, 4-6, 4-2. Usciti per limite di falli Saric (G) nel terzo tempo, Di Somma (I) e Del Basso (I) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Georgia 6/17 + un rigore e Italia 4/8 + 4 rigori. Razmadze (G) para un rigore a Di Somma a 1'21" del primo tempo sul risultato di 0-0. Espulso per gioco violento Shushiashvili (G) a 7'36" del secondo tempo sul risultato di 6-7 per l'Italia. Gol/tiri dell'Italia nei quattro minuti in superiorità numerica: 3/5. Espulso per gioco aggressivo Dadvani (G) a 4'24" del quarto tempo sul risultato di 12-14 per l'Italia. Del Lungo (I) subentra a De Michelis a 7'36" del secondo tempo.