Pallanuoto. L'Italia di Del Lungo e Bruni parte bene agli Europei. Il portiere para un rigore alla Turchia, doppietta per il centroboa

Cinquanta giorni di attesa, un raduno intenso e finalmente il verdetto dell'acqua: il nuovo ciclo del Settebello di Alessandro Campagna parte con il piede giusto agli Europei. Nella suggestiva cornice della "Belgrade Arena", l'Italia liquida la pratica Turchia con un netto 19-8, bissando il successo ottenuto contro i turchi proprio in questa piscina dieci anni fa.

A guidare l'assalto azzurro è stato un ispiratissimo Francesco Condemi, autore di una quaterna pesante in un match che ha visto ben dieci giocatori italiani andare a referto. Una prova corale che conferma l'ottimo stato di forma del gruppo, reduce già da cinque vittorie consecutive nel percorso di avvicinamento al torneo.

L'avvio è fulmineo: passano solo 35 secondi e Tommaso Gianazza firma la prima rete continentale del torneo. Nonostante il momentaneo pareggio turco di Oguzcan in superiorità numerica, l'Italia prende subito il largo chiudendo il primo quarto sul 7-1.

Nella seconda frazione sale in cattedra il capitano Marco Del Lungo, portiere della Rari Nantes Savona, che neutralizza un rigore a Duzenli, permettendo ai compagni di scappare fino all'11-3 di metà gara grazie ai gol del compagno di squadra Lorenzo Bruni (per lui doppietta), Del Basso e ancora Condemi. Dopo un terzo tempo di gestione (15-6), coach Campagna ha concesso spazio ai debuttanti: nel quarto periodo il portiere Francesco De Michelis ha preso il posto di Del Lungo, bagnando il suo esordio europeo in una frazione chiusa in scioltezza sul definitivo 19-8.

L'Italia tornerà in vasca martedì 13 gennaio alle 18:00 per una sfida più impegnativa contro la Slovacchia (diretta RaiPlay Sport 1). Gli azzurri dovranno fare ancora a meno di Iocchi Gratta, che sconterà l'ultimo turno di squalifica per rientrare giovedì 15 contro la Romania.



TURCHIA-ITALIA 8-19



Turchia: H. Kil, K. Oguzcan 1, F. Acar 1, T. Ergin, B. Alkan, K. Gemalmazoglu, O. Alpman 1, E. Naiploglu, M. Yutmaz 1 (rig.), E. Kahraman 1, Y. Duzenli 1, M. Meral, E. Kuloglu 2, S. Caner. All. K. Loudis.



Italia: M. Del Lungo, F. Cassia 2, J. Alesiani, M. Del Basso 1, F. Ferrero 1, E. Di Somma 3, V. Dolce 2, T. Gianazza 1, L. Bruni 2, F. Condemi 4, A. Carnesecchi 1, F. De Michelis, A. Balzarini 2, M. Antonucci. All. A. Campagna.



Arbitri: Bourges (FRA) e De Jong (NED).



Note: parziali 1-7, 2-4, 3-4, 2-4. Uscito per limite di falli Balzarini (I) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Turchia 2/9 + 2 rigori e Italia 4/5. Del Lungo (I) para un rigore a Duzenli a 3'59'' del secondo tempo sul risultato di 1-7 per l'Italia. Meral (T) subentra a Kil nel terzo tempo. De Michelis (I) subentra a Del Lungo a metà del terzo tempo.