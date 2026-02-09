Cimento delle Albisole, diversi i partecipanti alla ciumba nel mare albisolese (FOTO)

Nella mattinata di ieri si è svolto, nella spiaggia antistante la sede della Lega Navale, il tradizionale cimento invernale delle Albisole, in memoria di Renato Coldebella, storico socio de "I Nuotatori del Tempo Avverso".

I più giovani a partecipare sono stati Arianna Oliva e Riccardo Rossi, la più anziana dell'edizione invece Franca Argo.

I gruppi più numerosi "I Nuotatori del Tempo Avverso".

A partecipare alla "ciumba" anche il Sindaco Maurizio Garbarini e i consiglieri Carlo Rossi e Francesca Scarponi mentre altri rappresentanti dell’Amministrazione hanno portato il loro contributo in termini di tifo e supporto morale.

Hanno partecipato anche cimentisti arrivati da Sanremo e Milano.

"Grazie per la preziosa collaborazione al presidente della LNI Albisola Walter Cardettini per l'organizzazione anche per quest'anno e alla calda accoglienza offerta insieme ai soci del circolo; ai membri del gruppo Nuotatori del Tempo Avverso che intervengono sempre numerosi con grande entusiasmo, ad Annamaria Pomarici Seganti collega consigliera comunale di Albissola Marina con la quale abbiamo condiviso l’organizzazione di quest’edizione" dicono dal Comune albisolese.

A chiudere gli appuntamenti dei cimenti del levante savonese sarà Celle Ligure con il tuffo previsto il 22 febbraio.