Doria Nuoto Loano | Medaglia di bronzo per Ettore Durante ai Campionati Regionali Indoor di Fondo

Domenica scorsa, nella cornice dela piscina di Genova La Sciorba si è svolto il Campionato Regionale Indoor di Fondo. Tra i protagonisti in acqua anche il Doria Nuoto 2000 Loano, rappresentato da Ettore Durante, categoria Junior, impegnato nella distanza dei 5.000 metri.

Ettore Durante ha interpretato la gara con grande maturità, gestendo il passo in modo intelligente e mantenendo un’andatura costante per tutta la prova. Una condotta solida che gli ha permesso di conquistare un prestigioso terzo posto, sia nella classifica del suo anno di nascita (2009) sia in quella complessiva della categoria Junior (2008-2009).

In attesa delle graduatorie nazionali e delle premiazioni ufficiali, che si terranno in occasione del Campionato Regionale Assoluto nelle prossime settimane, Ettore tornerà comunque subito in vasca. Già nel prossimo fine settimana sarà nuovamente in gara insieme ai compagni di squadra, per testare la propria condizione anche su distanze decisamente più brevi.