Calcio. La Carcarese ritrova il passo con il 3-0 con l'Argentina: "Decisivo sbloccare la partita, con l'Albissole non sarà facile" (VIDEO)

“È stato difficile sbloccare la partita, ma una volta sbloccata, l’abbiamo condotta bene. Dopo il contraccolpo psicologico dovuto a domenica scorsa, oggi siamo scesi in campo con la motivazione e la determinazione giuste nel primo tempo e poi l’abbiamo condotta fino in fondo. Avremmo potuto chiuderla anche prima, qualche disattenzione con la palla, ma nel complesso abbiamo giocato una buona partita. Mancano ancora tante gare, saranno tutte difficili a partire dalla trasferta di domenica prossima ad Albissola. All’andata era stata decisa dagli episodi, la prepareremo al meglio per portare a casa il risultato”

Le parole di mister Battistel ai canali ufficiali biancorossi dopo la vittoria con l’Argentina Arma.