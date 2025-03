Vela. Nasce L'A.C.A.D.E.M.Y. della I Zona

Innovazione, eccellenza e formazione continua: sono queste le parole chiave che hanno segnato l’incontro di ieri sera con i Presidenti dei Circoli della I° Zona FIV, durante il quale è stato presentato il nuovo assetto organizzativo del Comitato di Zona.



L’evento è stato l’occasione per lanciare ufficialmente A.C.A.D.E.M.Y. – Apprendimento Continuo e Alta Didattica per l’Evoluzione delle Manovre nello Yachting, un progetto rivoluzionario pensato per potenziare la crescita tecnica e organizzativa dei Circoli della I° Zona attraverso un sistema di formazione altamente qualificato.





L’iniziativa nasce con un obiettivo chiaro: fornire ai Circoli della I° Zona un supporto concreto e continuo nella formazione di atleti, istruttori, allenatori, ufficiali di regata e dirigenti, creando un ecosistema didattico innovativo che favorisca lo sviluppo e il miglioramento delle competenze a ogni livello. A.C.A.D.E.M.Y. non è solo un centro di formazione, ma un vero e proprio strumento al servizio dei Circoli, un acceleratore di conoscenza che lavorerà in stretta sinergia con le realtà veliche del territorio.



Alla guida di A.C.A.D.E.M.Y. ci sarà Marco Iazzetta, Direttore Tecnico Zonale, affiancato dal

Referente del progetto Andrea Boscolo, Istruttore di III livello FIV, atleta nell’Altura, allenatore e meteorologo. Con una lunga esperienza come Analista per la Strategia nelle ultime due Olimpiadi per Federvela Austria, Boscolo porterà nel progetto un approccio analitico e strategico per rendere la formazione ancora più mirata ed efficace.





Il programma sarà articolato in moduli specifici, con particolare attenzione alla didattica

avanzata per la conduzione e le manovre, strategia di regata, meteorologia applicata, preparazione atletica e gestione delle competizioni. Un percorso strutturato per offrire ai Circoli un supporto costante e di alto livello, con un approccio pratico e interattivo, in grado di adattarsi alle esigenze del territorio e delle singole realtà associative.



L’obiettivo è chiaro: fare della I° Zona un ambiente in cui la formazione sia un valore costante, mettendo a disposizione dei Circoli strumenti concreti per la crescita dei propri atleti e tecnici. A.C.A.D.E.M.Y. lavorerà in sinergia con la formazione nazionale, valorizzando il contributo dei Circoli della Liguria e rafforzando il loro ruolo nel panorama velico. Un passo decisivo per dare nuova linfa alla vela della I° Zona, con un approccio innovativo e una visione a lungo termine.

“I Circoli sono invitati a partecipare attivamente, contribuendo alla definizione dei percorsi formativi e sfruttando al massimo questa nuova opportunità. A.C.A.D.E.M.Y. è pronta a salpare, al servizio della vela ligure e dei suoi Circoli” scrive, in una nota, il Comitato I-Zona.