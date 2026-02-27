Pesca Sportiva | Rinnovo del drettivo effettuato per l'Associazione Dilettantstica Varazze

L’Associazione Pesca Sportiva Dilettantistica Varazze (APSDV), con sede nella darsena del porto turistico cittadino, in via dei Tornitori, e base nautica sul molo di sottoflutto (Barilon), ha rinnovato le cariche sociali, che resteranno in vigore fino al 31 dicembre 2029.

Il nuovo Direttivo risulta così composto:

– Presidente: Alberto Patrucco

– Vice Presidente: Carlo Guasta

– Segretario: Fiore Fiori

– Tesoriere: Domenico Gavarone

– Consiglieri: Mauro Agostini, Edoardo Del Cornò, Angelo Biato

Fondata nel 1972 e priva di scopo di lucro, l’Associazione rappresenta da oltre cinquant’anni un punto di riferimento per la comunità varazzina e non solo. È nata dall’iniziativa di un gruppo di amici accomunati dall’amore per il mare e per la natura in tutte le sue forme, con l’obiettivo di condividere una passione autentica non soltanto per l’ambiente marino, ma per tutto ciò che la “Madre Terra” ci ha donato.

Da sempre l’APSDV è impegnata, sia nelle aule scolastiche sia presso le proprie sedi, in attività di divulgazione rivolte alle nuove generazioni, promuovendo la conoscenza della fauna e della flora marina. Nella convinzione che la consapevolezza sia il primo passo verso il rispetto, l’Associazione ribadisce un messaggio chiaro: il mare non è una discarica, ma un patrimonio da tutelare con la massima cura, anche per responsabilità verso chi verrà dopo di noi.

Il presidente rieletto, Alberto Patrucco, si è detto soddisfatto della rinnovata fiducia, pur riconoscendo l’impegno e le responsabilità che il ruolo comporta. Ha tuttavia confermato la volontà di proseguire con determinazione nell’organizzazione di incontri, eventi e iniziative mirate a diffondere la passione che unisce tutti i soci, insieme agli amici dello Sporting Club di Pesca Sportiva Dilettantistica di Celle Ligure. Perché condividere l’amore per il mare – e per la natura in generale – è non solo più bello, ma anche più salutare.

Ad Alberto Patrucco e a tutto il nuovo Direttivo vanno gli auguri di buon lavoro.