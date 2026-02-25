Pallanuoto. Len Euro Cup, non basta una grande Rari Nantes Savona: alla “Zanelli” il Marsiglia passa 12-11

Cade con rammarico la Rari Nantes Savona nell’andata degli ottavi di finale di Len Euro Cup. Alla “Zanelli” si impone il Marsiglia per 12-11 al termine di una sfida di altissimo livello, intensa e combattuta, ma a tratti segnata da tensione e da una direzione arbitrale apparsa talvolta eccessivamente severa nei confronti dei padroni di casa.

Il primo round sorride così alla corazzata francese, che potrà presentarsi al ritorno del 7 marzo nella propria vasca con un prezioso vantaggio da difendere. Alla Rari resta la consapevolezza di una prestazione di grande spessore e una fiammella di speranza ancora accesa.



LA PARTITA

Approccio al match di stampo scacchistico: il primo gol infatti arriva praticamente a metà frazione. Sotto 1-0, la Rari pareggia su rigore conquistato da Leinweber e realizzato da Figlioli. Il Marsiglia si riporta avanti e chiude sul 2-1 la prima frazione di gioco, anche grazie al mancato aggancio di Rocchi da buona posizione: pallone scivolato e clamorosa occasione per il 2-2 svanita in un lampo.

Il tris ospite arriva in apertura di secondo tempo su rigore, immediata la reazione savonese con un colpo di classe di Figlioli che riporta i suoi a -1. Big Pietro si inventa anche il gol del 3-3: una bordata da lontano che la "Zanelli" accoglie con un sonoro boato. Gran difesa e buona sorte aiutano Del Lungo, che cade solo su rigore (3-4). La Rari non demorde, lotta e ribatte ai colpi (anche duri talvolta) degli ospiti, trovando il pareggio con Guidi. I francesi segnano il quinto gol, a Bruni viene annullato quello che riequilibrerebbe la contesa: Angelini si imbufalisce e viene ammonito, l'impressione è che non avesse tutti i torti. Il break è favorevole al Marsiglia che riparte in superiorità numerica e allunga il vantaggio (4-6). Leinweber riporta Savona sotto di uno (assist direttamente dalla porta da parte di Del Lungo), più tardi Condemi non trova il pallone del 6-6. Prima dell'intervallo di metà gara, Del Lungo mantiene intatte le distanze.

Ripresa del gioco all'insegna dell'equilibrio, la Rari manca la chance del pareggio e così i francesi allungano (5-7). Leinweber, che in precedenza aveva perso un pallone prezioso in zona tiro, si fa perdonare e piazza il sesto gol biancorosso. Marsiglia con l'uomo in più non sbaglia, qualche istante dopo a sbagliare (i tempi dell'uscita) è però il suo portiere Tesanovic: rigore per la Rari e gol di Figlioli (7-8). Ospiti che ritrovano il +2, sul fronte opposto Leinweber si fa stoppare sul più bello. A 1.57 fa capolino il Var, per Bruni arriva un giallo per simulazione. "Panda" a 0.58 prende la scena per quello che sa far meglio e firma l'ottava rete savonese. A 0.10 un capolavoro, l'ennesimo, di Figlioli rimette il punteggio in parità. Esplode la tensione, ancora Var per un episodio che coinvolge Rizzo: stavolta nessuna sanzione, ma l'atmosfera in vasca rimane bollente.

L'ultimo tempo vede una partenza convinta della Rari che porta al gol di Leinweber; il Marsiglia pareggia sul ribaltamento di fronte. Figlioli sbaglia il rigore del possibile 11-10, va dato merito però alla grande risposta del portiere Tesanovic. Il gol del vantaggio lo trova il Marsiglia, poi la traversa evita il +2 francese mentre dall'altra parte è il palo a negare il pari savonese. Si susseguono le occasioni mancate, poi arriva una espulsione simultanea che coinvolge per la Rari Damonte (espulso per poteste anche il collaboratore del tecnico ospite). Si riparte e la Rari segna con Figlioli, l'equilibrio si rompe però nuovamente poco dopo in favore del Marsiglia. La Rari ci prova con Leinweber, para Tesanovic. L'ultimo assalto dei padroni di casa sbatte sul palo colpito da Figlioli. Finisce 12-11 per Marsiglia.



BANCO BPM R.N. SAVONA – C.N. MARSEILLE 11 – 12

Parziali (5 – 1) (6 – 2) (4 – 0) (7 – 1)



TABELLINO

Formazioni

BANCO BPM R.N. SAVONA: Del Lungo, Rocchi, Damonte, Figlioli 6 (di cui 2 su rigore), Occhione, Rizzo, Gullotta, Bruni 1, Condemi, Guidi 1, Leinweber 3, Marini, Giotta Lucifero, Fruttero.

Allenatore Alberto Angelini.



C.N. MARSEILLE: Tesanovic, Larumbe 1, Crousillat 5 (di cui 1 su rigore), Spaic, Nagy 2 (di cui 1 su rigore), Vernoux 1, Drasovic, Bouet, Marion Vernoux 1, Bodegas, Vanpeperstraete, Kalogeropoulos 1, Hovhannisyan, Gbadamassi 1.

Allenatore Milos Scepanovic.



Arbitri: Andrej Franulovic (Croazia) e Alex Marquez (Spagna).

Delegato : Gadi Schwartz (Israele).



Superiorità numeriche:

BANCO BPM R.N. SAVONA: 3 / 21 + 3 rigori di cui 2 realizzati.

C.N. MARSEILLE: 9 / 21 + 2 rigori realizzati.

Note: