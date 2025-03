Pallamano Ventimiglia: bella prestazione dei ragazzi under 15 nel campionato francese, battuto il Cros de Cagnes (Foto)

Si è giocata domenica scorsa la partita tra la Pallamano Ventimiglia ed il Cros de Cagnes, nel campionato francese Under 15. Bella ma sofferta vittoria (per questo ancora più significativa) per i giovani frontalieri. Dopo un primo tempo terminato in assoluta parità e con qualche momento difficile, la seconda frazione ha visto un match giocato punto a punto. I giovani ventimigliesi hanno dimostrato una grande voglia di vincere e chiudendo con un vantaggio di 7 punti (32-25).

"Non posso che fare un plauso - dice il presidente Paola Nanni - al 'piccolo' Mattia Campodoni il più giovane della squadra che, con i suoi 3 gol, ha dato una grande mano. Complimenti anche al resto della squadra, che ha saputo entusiasmare un pubblico appassionato, riuscendo a concentrarsi e a tirare fuori le loro effettive capacità di tiro, difesa e gioco collettivo. Mi piace inoltre sottolineare che, nonostante la partita avrebbe dovuto essere vinta a tavolino dal Ventimiglia (per un mancato rispetto della normativa della Federazione francese), si è deciso di comune accordo tra arbitro, dirigenti e giocatori, di affrontare gli avversari sul campo dando, per l'ennesima volta, dimostrazione di grande sportività, alla base dei nostri valori".