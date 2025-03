Sta stretto il pareggio per 1-1 ottenuto sul campo del "Chittolina" di Vado in casa Sanremese. A parlare per la società, al triplice fischio, è stato l'amministratore delegato dei matuziani Andrea Bortolazzi.

Per l'ad biancazzurro, infatti, se c'è una squadra che può rammaricarsi per la vittoria sfumata è proprio quella di mister Scalise.

Sul fronte societario, il progetto dell'attuale società continua, avendo ben chiaro cosa bisogna fare.