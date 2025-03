Calcio, Serie D L'Imperia saluta Alassio e torna al 'Ciccione': allenamenti a casa, ma campo in condizioni critiche

L'Imperia 'torna a casa'. Dopo essersi allenati fin dall'inizio della preparazione al 'Ferrando' di Alassio, i nerazzurri hanno ricominciato le sessioni tra le mura amiche del 'Ciccione', le cui condizioni, però, lasciano ancora molto a desiderare. Infatti, non si capisce per quale motivo l'impianto alassino a poche settimane ormai dalla fine del campionato per 'stressare' un fondo già compromesso.

Il direttore generale Matthew Scuffi prova motivare così la 'nuova' sede degli allenamenti settimanali dei nrazzurri : "Per la prima volta siamo tornati ad allenarci di martedi al Ciccione, che come condizioni resta sempre quello delle ultime settimane, ma è più favorevole allenarsi su un campo dove poi devi giocare la domenica piuttosto che su un sintetico, che presenta tante differenze. E 'calpestare' in settimana il terreno del Ciccione può renderlo in una condizione migliore alla domenica rispetto a quando si utilizzava solamente per le gare ufficiali. Il problema dell'utilizzo del nostro terreno di gioco è sempre stato legato alle condizioni meteo, e ora che andiamo verso una stagione migliore speriamo che il tempo sia sempre clemente in modo da non avere problematiche".

E proprio al "Ciccione" l'Imperia domenica riceverà la visita della Lavagnese. I nerazzurri hanno ancora un margine di sei punti di vantaggio sulla Vogherese, quintultima, che oggi comunque non giocherebbe il playout viste le 9 lunghezze di vantaggio sul Chieri, attualmente penultimo.

Con l'esclusione dell'Albenga sarà una sola squadra a retrocedere direttamente in Eccellenza.