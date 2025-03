Calcio, Torneo delle Regioni 2025. la Liguria scopre le sue avversarie: I gironi sorteggiati per Under 19, Femminile, Under 17 e Under 15

La Sicilia si prepara ad accogliere la 61ª edizione del Torneo delle Regioni, l'importante manifestazione calcistica giovanile organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, che vedrà protagonisti i migliori talenti dell'intero movimento nazionale accorrere in Trinacria.



A seguito del sorteggio ufficiale, sono stati definiti i gironi che animeranno la competizione, con la Liguria pronta a scendere in campo per difendere i propri colori.

Per le categorie Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15, la Liguria è stata inserita nel Girone 2, dove si troverà a sfidare Puglia, Calabria e Molise.

Triangolare infine per la selezione femminile, con Puglia e Calabria a completare il trittico.



I GIRONI

UNDER 19 MASCHILE

Girone 1: UMBRIA – PIEMONTE VALLE D’AOSTA – SARDEGNA – TOSCANA

Girone 2: PUGLIA – LIGURIA – CALABRIA – MOLISE

Girone 3: LAZIO – CAMPANIA – ABRUZZO – EMILIA ROMAGNA

Girone 4: BASILICATA – SICILIA – MARCHE – LOMBARDIA

Girone 5: BOLZANO – TRENTO – VENETO – FRIULI VENEZIA GIULIA





FEMMINILE

Girone 1: UMBRIA – PIEMONTE VALLE D’AOSTA – SARDEGNA – TOSCANA

Girone 2: PUGLIA – LIGURIA – CALABRIA

Girone 3: LAZIO – CAMPANIA – ABRUZZO – EMILIA ROMAGNA

Girone 4: BASILICATA – SICILIA – MARCHE – LOMBARDIA

Girone 5: BOLZANO – TRENTO – VENETO





UNDER 17 E UNDER 15

Girone 1: UMBRIA – PIEMONTE VALLE D’AOSTA – SARDEGNA – TOSCANA

Girone 2: PUGLIA – LIGURIA – CALABRIA – MOLISE

Girone 3: LAZIO – CAMPANIA – ABRUZZO – EMILIA ROMAGNA

Girone 4: BASILICATA – SICILIA – MARCHE – LOMBARDIA

Girone 5: BOLZANO – TRENTO – VENETO – FRIULI VENEZIA GIULIA