Pallanuoto, la R.N. Savona va veloce: Trieste battuta 15-11, ora la Coppa Italia

La Rari Nantes Savona non sbaglia l'ultimo appuntamento prima della Final 8 di Coppa Italia. Alla "Zanelli" la squadra di Alberto Angelini regola la Pallanuoto Trieste 15-11 nel match valido per la 21esima giornata del campionato di Serie A1.

Vittoria d'autorità da parte dei biancorossi, subito padroni del match con un parziale favorevole di 4-3 nel primo tempo, seguito da un netto break 3-0 nella seconda frazione. Dopo l'intervallo lungo, un terzo tempo sul filo dell'equilibrio (3-3) prima degli ultimi 8 minuti conclusi con un parziale di 5-5 che ha fissato definitivamente il punteggio.

A segno per la Rari sono andati Patchaliev (3), Guidi, Damonte (2), Figlioli (5), Erdelyi, Gullotta, Bruni, Occhione. Per il tecnico Angelini buonissime le indicazioni fornite dalla condizione atletica mostrata dai suoi: un ritmo a tratti irresistibile quello imposto al match da capitan Rizzo e compagni, in una prestazione comunque condizionata da molteplici espulsioni comminate dalla coppia arbitrale (D'Antoni di Siracusa e Carmignani di Messina) a scapito dei biancorossi e apparse quantomeno eccessive (18 a sfavore contro le sole 9 favorevoli).

Nel prossimo week end, in palio il primo trofeo della stagione: dal 14 al 16 marzo nella piscina "Scandone" di Napoli l'appuntamento con la coppa nazionale. Savona esordirà nei quarti di finale contro la De Akker Bologna (venerdì 14, alle 17) e in caso di vittoria affronterà in semifinale la vincente dell'incontro tra Brescia (detentrice del trofeo) e Posillipo. Dall'altra parte del tabellone, Pro Recco-Ortigia e Roma Vis Nova - Trieste.