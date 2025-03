Football americano. I Pirates Savona battono i Lazio Marines all’overtime, Querzola: "Vincere così ha tutto un altro sapore"

I Pirates Savona scrivono la storia: arriva contro i Lazio Marines la prima vittoria in Italian Football League (IFL) con un emozionante 24-17 maturato all’overtime. Un traguardo significativo per la squadra ligure, all'esordio nella massima serie nazionale di Football americano.

Tra i protagonisti del match anche Giacomo Querzola, running back classe 1991, che ha commentato con entusiasmo il successo ai microfoni di Giorgio Bianchini, la voce dei Pirates (clicca QUI per il video): "Una vittoria che non poteva non venire in una modalità non facile, a noi le cose facili non piacciono", ha dichiarato al termine dell’incontro.

Il numero 3 dei Pirates ha elogiato in particolare la difesa, capace di fare la differenza nella fase cruciale del match: "Penso che la difesa abbia fatto un lavoro incredibile – ha spiegato – Nel secondo tempo abbiamo cominciato a far vedere chi sono i Pirates, togliendo un po’ di quel timore reverenziale che un po’ ci sta e un po’ no. Sono molto contento di essere una parte di questo ingranaggio che sta cominciando a partire".

Querzola, neurologo a Milano nella vita di tutti i giorni, ha poi condiviso le emozioni vissute nello spogliatoio: "Il clima è meraviglioso, lo stesso che ho sentito quando abbiamo vinto la semifinale dell’anno scorso sul campo. Ho avuto un crollo emotivo di cinque secondi: nella mia vita sarà successo tre o quattro volte in tutto e non solo nel football. Abbiamo capito che possiamo davvero divertirci e fare grandi cose".

Non manca un pensiero per i compagni alle prese con gli infortuni, come Lawrence Dalla Betta e Fabrizio Longato: "Dovrebbero rientrare, e mi dispiace molto per Longato perché è un grande atleta e una persona meravigliosa". In conclusione, parole cariche di soddisfazione: "Vincere è bello, ma farlo così ha tutto un altro sapore".