Pallavolo: vittoria in trasferta per la Grafiche Amadeo femminile e conferma del quarto posto in Serie C

La Grafiche Amadeo femminile vince a genova contro il Campomorone nel campionato di serie C e mantiene la quarta posizione in classifica. In una partita altalenante le ragazze capitanate da Elena Andreis si impongono per 3-2 (15/25, 25/18, 23/25, 25/9 e 15/9).

“Siamo stati poco attenti e distratti in alcune fasi e set della partita - dice Nando Guadagnoli, ds del Riviera Volley - come si evince dai parziali nei set vinti abbiamo imposto nettamente il nostro gioco dobbiamo essere più costanti”. La squadra rimane stabilmente al quarto posto in classifica a 32 punti, mantenendo gli obiettivi di pre campionato.