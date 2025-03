Flag Football. Il nuovo viaggio delle Pirates inizia da Torino, domattina esordio con le Driadi

Finalmente prende il via anche il campionato di flag football femminile (F3) e le Pirates female saranno ancora protagoniste nel girone C del nord-ovest insieme ad altre 3 franchigie, le Skorpions Varese, temibili e team da battere, le Frogs Legnano e le Driadi Torino.

Proprio in casa di queste ultime sabato mattina alle 9.00 presso il centro sportivo Robilant nel cuore di Torino, il primo snap della season 2025 darà il via al tanto atteso campionato flag football.



Infatti da quando questo sport è stato selezionato per le olimpiadi 2028 di Los Angeles tante ragazze e ragazzi si sono avvicinati, incuriositi dalla velocità di pensiero e sprint atletico che i vari coach con i loro schemi richiedono.

Per le Piratesse volti nuovi sia in campo ma soprattutto in sideline dove la preparazione è stata affidata all’esperto quanto giovane coach David Baca Ugalde.



Il roster rimane invariato rispetto all’anno scorso con un solo volto nuovo, Elisa Fabris, mentre le veterane sono:

Bianchelli Carola, Caviglia Francesca,

Giuso Delalba Francesca , Menaballi Alice, Monni Mathilda

Nicolini Giorgia, Pasquero Selina e Vignolo Cinzia.

Anche per questa stagione la giovane Carola Bianchelli è stata convocata nella nazionale femminile flag, che parteciperà ai World Game di agosto che si terranno a Chengdu in Cina, la seconda manifestazione più importante del mondo dopo le Olimpiadi.



Appuntamento sabato a Torino quindi per gli amanti del flag football e per i tifosi delle Pirates female, che anche quest anno cercheranno di approdare alle finali nazionali di Grosseto.