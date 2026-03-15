Calcio | Eccellenza. Prosegue la sfida a distanza tra Millesimo e Pietra, Carcarese e Loano vogliono vestirsi da corsari

Linea del termometro bassa in Val Bormida a causa del maltempo di queste ore, ma in casa Millesimo il clima resta decisamente caldo arrivati a sei giornate dalla fine del campionato.

I cinque punti di vantaggio sul Pietra Ligure rappresentano infatti un margine importante per la squadra di Macchia, attesa dalla sfida interna contro il Bogliasco.

I biancocelesti saranno protagonisti nella tana del grande ex, mister Matteo Cocco. I crociati viaggiano a quota 29 punti, gli stessi della Carcarese, sorpresa sette giorni fa dalla Fezzanese con un pesante 0-5. I biancorossi sono ora chiamati a ritrovare certezze nella complicata trasferta di Busalla.

Impegno lontano da casa anche per la San Francesco Loano. Lo Sporting Taggia è all’ultima chiamata nella corsa salvezza, ma i rossoblù dovranno puntare al bottino pieno per ridurre a meno di sette punti il distacco dal quintultimo posto.