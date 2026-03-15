Calcio | Serie D. Finalmente si gioca, Vado - Ligorna mette il primato in palio

È stato davvero lungo, complice la sosta, il percorso di avvicinamento alla madre di tutte le partite del campionato 2025/2026.

Dai quartier generali di Vado e Ligorna non sono mancati gli attestati di stima reciproca, ma ora si esce finalmente dalla retorica: le formazioni di Sesia e Pastorino avranno modo di stabilire sul rettangolo verde chi potrà guardare la propria avversaria dall'alto verso il basso.

Gara decisiva? Probabilmente no, anche se un eventuale successo esterno porterebbe il Ligorna a +4. L’eredità dei novanta minuti del Chittolina potrebbe però essere più psicologica che strettamente tecnica.

Entrambe le squadre dispongono infatti di un potenziale elevatissimo. Quello del Vado è stato costruito con grande attenzione durante l’estate, mentre il Ligorna ha scoperto strada facendo di poter ambire concretamente al salto in Serie C. La rosa biancoblù è sempre stata di alto livello, ma l’arrivo di Dardan Vuthaj al centro dell’attacco ha chiarito definitivamente le ambizioni del club guidato dal presidente Saracco.

Sul fronte infermeria non dovrebbero esserci novità negative tra i rossoblù: alcuni elementi non sono al meglio, ma Sesia dovrebbe comunque poter contare sui suoi uomini più rappresentativi, al netto dei lungodegenti.

Situazione da monitorare invece a Cairo Montenotte, dove il terreno naturale del Brin ha risentito delle piogge cadute nelle ultime 24 ore. Qui andrà in scena una sfida da cuori tra Cairese e Derthona, con punti pesanti in palio per ridisegnare gli equilibri nella zona bassa della classifica.

Chiuderà il programma di giornata il Celle Varazze, impegnato sul campo della Biellese. Servirà la migliore versione delle civette per inseguire un risultato di prestigio, fondamentale per interrompere il lungo momento di difficoltà e tornare a sperare nella salvezza diretta.

