Calcio | Prima Categoria. Giornata lunga nel girone Am la 23° giornata si chiude in serata

Sarà un programma decisamente frastagliato quello della 23ª giornata del girone A di Prima Categoria.

Ad aprire il turno, alle 14:30, saranno Bordighera e Altarese, mentre il sipario calerà in serata con Camporosso-Andora e San Filippo Neri-Oneglia.

Nel mezzo, nella consueta fascia delle 15:00, non mancheranno sfide interessanti. La Virtus Sanremese farà visita al Quiliano & Valleggia, mentre il Cengio troverà a Cisano un clima molto simile a quello della Val Bormida (restano infatti da verificare le condizioni del Raimondo dopo le forti piogge del fine settimana). Derby ponentino a Ventimiglia tra i frontalieri e l’Ospedaletti, mentre il Borghetto proseguirà la propria serie di confronti d’alta quota contro la Golfodianese.

Alle 16:30, infine, al Riva andrà in scena la sfida tra Albingaunia e Dego, con i bianconeri a caccia del ritorno al successo e del possibile aggancio alla squadra guidata da Ermanno Frumento.