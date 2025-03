Kettlebell, inarrestabile Finale: ai Campionati Italiani nuovi record internazionali per coach Borghello e la sua squadra

Risultati straordinari e nuovi record internazionali. Questo ha lasciato in eredità l'ultima edizione dei Campionati Italiani di Kettlebell Lifting degli scorsi 22 e 23 marzo a Catanzaro per la Sezione Kettlebell della Polisportiva del Finale, guidata dal coach Christian Borghello.

La giornata di sabato è stata dedicata alla disciplina dello slancio completo élite, nella quale gli atleti finalesi hanno dato prova di grande determinazione e preparazione. Alice Dorotea Colella, nella categoria +75 kg, ha conquistato il primo posto sollevando due kettlebell da 20 kg e totalizzando 59 ripetizioni. Poco dopo, è stato il turno di Joshua Viola, che nella categoria 80 kg ha sollevato due kettlebell da 32 kg, chiudendo la prova con 55 ripetizioni e aggiudicandosi il gradino più alto del podio.

Domenica è stata invece la volta del military snatch, disciplina in cui gli atleti della Polisportiva hanno confermato il loro ottimo stato di forma. Alice Colella è tornata in pedana nella categoria +65 kg élite, dove ha realizzato 250 ripetizioni con una kettlebell da 20 kg. Con questa prestazione ha conquistato per la quinta volta il titolo di Master Sport International Class in cinque discipline diverse. Nonostante l’eccezionale performance, si è classificata seconda a coefficiente con un totale di 352 punti. A seguire, Alberto Rato ha ottenuto 217 ripetizioni, piazzandosi al secondo posto tra gli amatori, mentre Marcello Pelucchi, con 214 ripetizioni, ha vinto la competizione tra i master. Infine, il coach Christian Borghello, nella categoria 87 kg élite, ha sollevato una kettlebell da 32 kg e totalizzato 216 ripetizioni, salendo così sul gradino più alto del podio.

L'ottimo rendimento di Borghello e Colella ha permesso loro di conquistare anche il primo posto nella World Cup WKSF. Inoltre, il totale dei punti accumulati dall'intera squadra ha portato la Only Kettlebell al secondo posto tra le squadre italiane, un risultato che conferma la crescita e la competitività del team a livello nazionale.

Grazie a queste straordinarie prestazioni, tutti gli atleti della squadra hanno ottenuto la qualificazione per i Mondiali di Kettlebell, che si svolgeranno a giugno in Italia, a Busto Arsizio. Prima di questo importante appuntamento, il team sarà impegnato a maggio nei World Championship pt1 IKMF, che si terranno a Palma di Maiorca.

Il trionfo ai Campionati Italiani rappresenta un'ulteriore conferma del talento e della determinazione della Polisportiva del Finale, ormai protagonista indiscussa nel panorama internazionale del kettlebell sport.