Eccellenza, giudice sportivo: quattro "savonesi" entrano in diffida, maxi squalifica per il dg della San Francesco

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 23/03/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

Squalifica fino al 20/04/2025

BURASTERO ROBERTO (SAN FRANCESCO LOANO)

A fine gara teneva un comportamento minaccioso ed ingiurioso nei confronti della panchina avversaria.

ALLENATORI

Squalifica fino al 08/04/2025

BIANCO GIANLUIGI (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

CALCIATORI ESPULSI

Squalifica per tre gare effettive

VENTURA DANIELE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

Al 24' del p.t. rivolgeva ad un A.A. una frase gravemente irriguardosa, sanzione attenuata per le scuse rivolte a fine gara.

Squalifica per una gara effettiva

GASPARI ALESSIO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

CALCIATORI NON ESPULSI

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (V INFR)

MARRALE GABRIELE (ATHLETIC CLUB ALBARO)

GALLO VALERIO (TAGGIA)

TADDEI MAX (TAGGIA)

Ammonizione con diffida (IX)

CARAMELLO MARCO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

Ammonizione con diffida (IV INFR)

CHIAPPE SIMONE (ANGELO BAIARDO)

LUPI ALESSIO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

REZI ERMIR (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

CAMPANER LORENZO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

ROVERE EDOARDO (PIETRA LIGURE 1956)

BONIFAZIO MATTEO (SAN FRANCESCO LOANO)

ROMANELLI SILVIO (SERRA RICCO 1971)

MATZEDDA ALESSIO (PRAESE 1945)

OXHALLARI ARDIT (SAN FRANCESCO LOANO)

Ammonizione (VII INFR)

DI PIETRO LUCA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

TONA MARC (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

Ammonizione (VI INFR)

MARESCA MATTEO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

ZANETTI LEONARDO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

Ammonizione (III INFR)

LAGORIO DANIELE (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

BALDUCCI PIETRO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

OLIVERI LEONARDO (RIVASAMBA H.C.A.)

LEMBO GIOVANNI (ATHLETIC CLUB ALBARO)

CANOVI CRISTIAN (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

SINA ERNALD (TAGGIA)

Ammonizione (II INFR)

RAVONCOLI MIRKO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

BIANCHINO PAOLO (PRAESE 1945)

MARRALE GIANLUCA (GOLFOPARADISOPRORECOC.C.A.)

FERRETTI ANDREA (RIVASAMBA H.C.A.)

Ammonizione (I INFR)

COSTA ANDREA (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

TASSONE FRANCESCO (SERRA RICCO 1971)

PAVESE ANDREA (PIETRA LIGURE 1956)

GRISI ANDREA (TAGGIA)