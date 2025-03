Millesimo, mister Macchia perfezionista dopo il successo sul Pontelungo: "Non la miglior versione di noi stessi, ma vinto con merito" (VIDEO)

43 punti messi in cascina sugli ultimi 45 disponibili a partire dalla gara di andata, vetta della classifica in solitaria raggiunta col contemporaneo pareggio della Carcarese e un seguito cittadino crescente.

E' stata una domenica ai limiti della perfezione quella vissuta in casa Millesimo, col 2-0 imposto al Pontelungo con le reti di Villar e Andrea Vittori che vale molto nella corsa alla promozione.

Lo sa bene mister Fabio Macchia che proprio per questo, e per l'elevato livello di competitività del campionato, al termine della sfida mira a mantenere alta la concentrazione. "Abbiamo vinto meritatamente, ma non siamo stati la nostra versione migliore. Dobbiamo restare sul pezzo, perché il campionato è ancora lungo", ha detto.

Non ci sono però solo i risultati del campo a dare soddisfazione. "Non siamo una realtà abituata a un grande seguito, ma nelle ultime partite il pubblico si è fatto sentire. È un fattore fondamentale" ha aggiunto il tecnico.