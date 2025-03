Calcio, Eccellenza. La San Francesco Loano ritrova il sorriso, superato un ostico Taggia grazie alle reti di Cargiolli e Auteri

S.F. LOANO - TAGGIA 2-1 (Cargiolli 57', Pellicanò 63' rig., Auteri 74')

50' FINISCE QUA, VINCE LA SAN FRANCESCO

49' ammonito Sina, punizione vicino alla bandierina per i rossoblu che vedono il traguardo

45' confermati i cinque di recupero

44' aveva trovato il 3-1, altro gol annullato però per la S.F. Loano

43' ultimi minuti di gioco per Staltari, lascia il campo Bonifazio

41' ultimi minuti di sofferenza per la S.F. Loano, saranno cinque i minuti di recupero intanto

38' esce Carastro, spazio a Carinci

37' ingenuità di Basso, scivolata non necessaria su Sina che gli costa il giallo. Sulla punizione battuta da Sina, ravvisato un fallo in attacco

32' cambi. Nel Loano Alberto Zaccaria per Auteri, nel Taggia Cava per Cassini

29' RIMETTE LA FRECCIA LA SAN FRANCESCO LOANO GRAZIE ALLA DEVIAZIONE DI TESTA DI AUTERI SUL PIAZZATO DI CAMPELLI!

23' altro cambio del Taggia, Cusma per Cappello

20' prova la magia Campelli su piazzato, palla non lontanissima dallo specchio

18' PAREGGIA IL TAGGIA, PELLICANO' TRASFORMA

17' RIGORE PER IL TAGGIA. Punito qualcosa in area, non chiaro dalla nostra postazione cosa, ma la palla dopo un cross era rimasta in area, forse una trattenuta, ma l'azione è nata da un liscio di Oxhallari sulla fascia destra, poi il cross dello stesso Pellicanò verso il secondo palo, palla non allontanata e poi il fallo

15' non sanzionata una scivolata di Bonifazio, bella uscita dei giallorossi con Martelli

12' CARGIOLLI! LOANO AVANTI! Cross dalla destra e l'attaccante si coordina da pochi passi insaccando il vantaggio, meritato, rossoblu

11' cambia Fiuzzi: esce Garibaldi, al suo posto Sina

10' un paio di situazioni interessanti negli ultimi minuti, prima l'imbucata di Bonifazio per Cargiolli, esce Massabò. Dopo, per il Taggia la trama Mehmetaj - Pellicanò, ma quest'ultimo non riesce ad andare al tiro

1' subito uno squillo di Cargiolli, conclusione al volo alta

19:07 ripartiti senza cambi

SECONDO TEMPO

45' ancora Carastro, deviazione di Castaldo e corner per i rossoblu. Ci prova Valentino a staccare dal cross dalla bandierina, nulla di fatto. Crova non assegna recupero, termina qua la prima frazione, primo tempo che ha visto i rossoblu in mano del pallino del gioco, è mancato il gol contro per ora un Taggia ben organizzato ma che non si è rivelato pericoloso

40' poco da raccontare, gara combattuta ma che la S.F. Loano vuole gestire il pallino

38' giallo per Auteri, punizione all'altezza bandierina della panchina di casa

37' il rinvio di Massabò sbatte su Cargiolli, sfera che finisce poi a Carastro che segna ancora, alta però la bandierina di Morbelli a segnalare l'offside

30' l'aveva costruita bene la S.F. Loano, palla alta per Carastro che insacca, tutto fermo per offside

22' blocca Massabò il tiro di Bonifazio, particolarmente in difficoltà il Taggia, vuoi per il campo, vuoi per la pressione efficace del Loano

19' ci prova da corner la S.F. Loano, stacco fuori misura di Oxhallari

13' cerca tanto il proprio riferimento centrale il Taggia, già diversi i palloni su Mehmetaj

11' ad un passo dal vantaggio i rossoblu con Auteri, dopo un rimpallo, sfera al dieci che prova subito, palla a lato. Poco dopo, tiro cross di Leo, respinge il portiere ospite, meglio i padroni di casa negli ultimi minuti: stanno crescendo

9' ancora Valentino, tentativo migliore al precedente, palla che rimbalza ma che Massabò fa sua senza problemi

7' non male il ritmo in questi primi minuti, subito tante indicazioni per Fiuzzi

4' ci prova Valentino, conclusione rasoterra addirittura in fallo laterale

18:04 partiti!

PRIMO TEMPO

Due vittorie consecutive, un pareggio e ora due sconfitte di fila per i rossoblu e classifica tornata nuovamente a farsi pericolosa. Servirà una prestazione importante nel turno infrasettimanale per superare il Taggia, quinto in classifica e autore di una bella stagione. Giallorossi che tra l'altro saranno privi degli squalificati Gallo e Taddei.

Formazioni

S.F. LOANO: Gallo, Oxhallari, Leo, Valentino, Balla, Basso, Campelli, Bonifazio, Cargiolli, Auteri, Leonardo Carastro

A disposizione: Ghizzardi, D'Aiuto, Luigi Carastro, Rizzonato, Buonocore, Garibbo, Carinci, Alberto Zaccaria, Staltari

Allenatore: Cattardico

TAGGIA: Massabò, Demme, Cappello, Carletti, Castaldo, Martelli, Garibaldi, Colantonio, Mehmetaj, Pellicanò, Cassini

A disposizione: Brizio, Cavallero, Falcone, Cusma, El Kamli, Grisi, Cava, Sina, Romeo

Allenatore: Fiuzzi

Arbitro: Emmanuel Crova (Chiavari)

Assistenti: Federico Lumicisi (Albenga) - Filippo Morbelli (Albenga)