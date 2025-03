Vela. Aggiornato il corso del primo semestre per gli istruttori della I° Zona

La I° Zona FIV informa con che, a seguito di una recente revisione organizzativa volta a

garantire una gestione ottimale delle attività formative, sono state apportate alcune modifiche al programma già precedentemente comunicato per la Formazione Istruttori.



L'obiettivo di questo aggiornamento è quello di offrire un percorso formativo ancor più chiaro e ben strutturato per i futuri istruttori, valorizzando le opportunità di apprendimento sul territorio e assicurando il massimo supporto logistico alle realtà locali.



Ecco il programma ufficiale per il primo semestre 2025, comprensivo di date e attività confermate. Alcune sedi rimangono in fase di definizione, ma garantiamo che tutti gli eventi si svolgeranno con la consueta qualità e organizzazione che contraddistinguono la I° Zona FIV:



Eventi in programma – Primo Semestre 2025



FOCUS PER SVOLGIMENTO ORE DI TIROCINIO ZONALI – DERIVE

 13-14-15-16 marzo – Euro Cup Ilca, responsabile Andrea Boscolo

 15-16 marzo – San Bartolomeo, Focus Feva Regata con responsabile Luigi Rognoni

 22-23 marzo – San Bartolomeo al Mare, Focus Feva con responsabile Luigi Rognoni

 22-23-24-25 maggio – Festa dello Sport, Porto Antico Genova



YEM – ALTURA

 29 marzo – Genova, Rigging con responsabile Fabio Costa

 19 aprile – Genova, Ormeggio con responsabile Fabio Costa

 5 maggio – Genova, Manutenzione impianti con responsabile Paolo Vianson

 9 giugno – Genova, Manutenzione impianti con responsabile Paolo Vianson



MODULI CORSI ISTRUTTORE 1° LIVELLO

MDG

o 4-5-6 aprile – Genova, Yacht Club Italiano

o 6-7-8 giugno – Genova, Sede I Zona FIV

MDS

o 10-11-12-13 aprile – esami il 14 aprile (sede da definire)

BS

o 9-10-11 maggio (sede da definire, probabilmente Imperia)



"Questo aggiornamento nasce dal nostro impegno costante per offrire una formazione

d’eccellenza a tutti i futuri istruttori - dichiara Alessandro Pezzoli, Presidente della I° Zona FIV -Con iniziative sempre più mirate e attenzione al dettaglio logistico, vogliamo dimostrare la nostra dedizione nel supportare tutti i club della I° Zona e gli istruttori affinché possano operare con competenza e passione". La I° Zona FIV è da sempre punto di riferimento per lo sviluppo e la promozione della formazione velica nella Regione Liguria. Impegnata nella formazione di istruttori altamente qualificati e nel sostegno alle attività dei club, la I° Zona FIV si distingue per organizzazione, esperienza, e passione per la vela.

