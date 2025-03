Calciomercato. C'è già la conferma per El Kamli, il centrocampista continuerà a vestire la maglia dell'Ospedaletti

Mentre la stagione si avvia alle sue fasi conclusive, l’Ospedaletti è già al lavoro per costruire la squadra in vista del prossimo campionato.

Nelle ultime ore, la società orange ha confermato per l’annata 2025/2026 il centrocampista classe 2000 Iliasse El Kamli.

El Kamli ha all’attivo al momento 21 presenze e 5 reti in maglia orange nel campionato di Prima Categoria 2024/2025.