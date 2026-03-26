Calcio | Millesimo in Serie D. Il dg Piccardo: "Abbiamo tempo per programmare, il prossimo anno giocheremo sul nostro campo" (VIDEO)

"Sono su una nuvola, probabilmente solo nei prossimi giorni capiremo la portata della nostra impresa".
Il direttore generale Luciano Piccardo si è goduto giustamente i festeggiamenti per l'approdo del Millesimo in Serie D, ma durante la conferenza stampa post partita ha confermato il via dei piani di programmazione per affrontare al meglio il prossimo campionato di quarta serie.
La strutturazione della società del presidente Levratto proseguirà ulteriormente, con la certezza di disputare la prossima stagione al Viglino. I contatti con il comune sono in corso e tutti gli adeguamenti richiesti dalla Lega dovrebbero essere realizzati nei tempi dovuti.