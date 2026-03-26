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Calcio | 26 marzo 2026, 16:50

Calcio | Millesimo in Serie D. La partita e la festa, tutti gli scatti della magica serata del Vigliano (FOTOGALLERY)

Il servizio di Gabriele Siri

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