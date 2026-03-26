Calcio | Torneo delle Regioni 2026. Ufficiali le convocazioni della Juniores, tra i "savonesi" chiamata per Siri e Prudente

La Liguria è pronta a scendere in campo per il 62° Torneo delle Regioni, la prestigiosa manifestazione organizzata dal Comitato Regionale Puglia e in programma dal 27 marzo al 3 aprile 2026. La Rappresentativa Under 19 è ormai definita: i convocati si ritroveranno si sono ritrovati in tarda mattinata prima della partenza verso il sud Italia.
Solo due i selezionati "savonesi" : Filippo Siri (Millesimo ) ed Edoardo Prudente (Pietra Ligure).
I CONVOCATI
Athletic Club Albaro
Pacciani Francesco
Busalla Calcio
Lo Bianco Daniel
Campomorone Sant’Olcese
Canepa Mattia – Mataloni Gabriele
Canaletto Sepor
Temani Riccardo
Fezzanese
Corrado Mattia – Corrado Samuele – De Marco Jacopo
Follo Football Club
Agolli Ermal
Football Club Bogliasco
Delpino Emanuele
Magra Azzurri
Bojang Yusupha
Millesimo Calcio
Siri Filippo
Molassana Boero A.S.D.
Barletta Davide – Dall’Asta Nicolò – De Lucia Matteo
Pietra Ligure 1956
Prudente Edoardo
Sampierdarenese
Durante Christian
Santerenzina
Ditillo Luigi
Vallescrivia 2018
Campolo Davide
Voltrese Vultur SSDARL
De Mattei Giovanni
STAFF TECNICO E ORGANIZZATIVO
Responsabili Organizzativi: Pampana Giovanni – Balestrino Giovanni
Dirigente Responsabile: Ferrando Giuseppe
Allenatore: Chiappucci Giuseppe
Vice Allenatore: Figaia Giorgio
Collaboratore Tecnico: Pirovano Marco
Massaggiatore: Bertolini Angiolo
Magazziniere: Gandolfo Sergio