Calcio | Torneo delle Regioni 2026. Ufficiali le convocazioni della Juniores, tra i "savonesi" chiamata per Siri e Prudente

La Liguria è pronta a scendere in campo per il 62° Torneo delle Regioni, la prestigiosa manifestazione organizzata dal Comitato Regionale Puglia e in programma dal 27 marzo al 3 aprile 2026. La Rappresentativa Under 19 è ormai definita: i convocati si ritroveranno si sono ritrovati in tarda mattinata prima della partenza verso il sud Italia.

Solo due i selezionati "savonesi" : Filippo Siri (Millesimo ) ed Edoardo Prudente (Pietra Ligure).





I CONVOCATI

Athletic Club Albaro

Pacciani Francesco



Busalla Calcio

Lo Bianco Daniel



Campomorone Sant’Olcese

Canepa Mattia – Mataloni Gabriele



Canaletto Sepor

Temani Riccardo



Fezzanese

Corrado Mattia – Corrado Samuele – De Marco Jacopo



Follo Football Club

Agolli Ermal



Football Club Bogliasco

Delpino Emanuele



Magra Azzurri

Bojang Yusupha

Millesimo Calcio

Siri Filippo



Molassana Boero A.S.D.

Barletta Davide – Dall’Asta Nicolò – De Lucia Matteo



Pietra Ligure 1956

Prudente Edoardo



Sampierdarenese

Durante Christian



Santerenzina

Ditillo Luigi



Vallescrivia 2018

Campolo Davide



Voltrese Vultur SSDARL

De Mattei Giovanni





STAFF TECNICO E ORGANIZZATIVO

Responsabili Organizzativi: Pampana Giovanni – Balestrino Giovanni

Dirigente Responsabile: Ferrando Giuseppe

Allenatore: Chiappucci Giuseppe

Vice Allenatore: Figaia Giorgio

Collaboratore Tecnico: Pirovano Marco

Massaggiatore: Bertolini Angiolo

Magazziniere: Gandolfo Sergio