 / Calcio

Calcio | 26 marzo 2026, 18:40

Calcio | Torneo delle Regioni 2026. Ufficiali le convocazioni della Juniores, tra i "savonesi" chiamata per Siri e Prudente

Calcio | Torneo delle Regioni 2026. Ufficiali le convocazioni della Juniores, tra i &quot;savonesi&quot; chiamata per Siri e Prudente

La Liguria è pronta a scendere in campo per il 62° Torneo delle Regioni, la prestigiosa manifestazione organizzata dal Comitato Regionale Puglia e in programma dal 27 marzo al 3 aprile 2026. La Rappresentativa Under 19 è ormai definita: i convocati si ritroveranno si sono ritrovati in tarda mattinata prima della partenza verso il sud Italia.

Solo due i selezionati "savonesi" : Filippo Siri (Millesimo ) ed Edoardo Prudente (Pietra Ligure).


 

I CONVOCATI

Athletic Club Albaro
Pacciani Francesco
 

Busalla Calcio
Lo Bianco Daniel
 

Campomorone Sant’Olcese
Canepa Mattia – Mataloni Gabriele
 

Canaletto Sepor
Temani Riccardo
 

Fezzanese
Corrado Mattia – Corrado Samuele – De Marco Jacopo
 

Follo Football Club
Agolli Ermal
 

Football Club Bogliasco
Delpino Emanuele
 

Magra Azzurri
Bojang Yusupha

Millesimo Calcio
Siri Filippo
 

Molassana Boero A.S.D.
Barletta Davide – Dall’Asta Nicolò – De Lucia Matteo
 

Pietra Ligure 1956
Prudente Edoardo
 

Sampierdarenese
Durante Christian
 

Santerenzina
Ditillo Luigi
 

Vallescrivia 2018
Campolo Davide
 

Voltrese Vultur SSDARL
De Mattei Giovanni

 

STAFF TECNICO E ORGANIZZATIVO

Responsabili Organizzativi: Pampana Giovanni – Balestrino Giovanni
Dirigente Responsabile: Ferrando Giuseppe
Allenatore: Chiappucci Giuseppe
Vice Allenatore: Figaia Giorgio
Collaboratore Tecnico: Pirovano Marco
Massaggiatore: Bertolini Angiolo
Magazziniere: Gandolfo Sergio

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium