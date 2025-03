Il risultato sul tabellino ha sentenziato una sconfitta netta per la San Francesco Loano, ma il mister Cattardico non ha bocciato in toto la prestazione offerta dai rossoblu sul terreno della capolista.

Il tecnico ha visto tanti aspetti positivi dai quali imbastire la nuova settimana, pronta a condurre alla fondamentale sfida salvezza contro la Genova Calcio.