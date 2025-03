Calcio, Serie D. La Novaromentin vuole riaparire il campionato. Vado a Borgaro, gara verità per la Cairese

Tra poche ore si capirà se, incredibilmente, il campionato di Serie D si riaprirà all’improvviso, oppure se il primato del Bra rimarrà inattaccabile per la Novaromentin.

Oggi si sarebbe dovuta infatti giocare Albenga - Bra, ma l’esclusione dei bianconeri dal campionato imporrà un turno di riposo forzato alla capolista.

La squadra di Gonzalez, invece, scenderà in Liguria per affrontare il Ligorna con la prospettiva di poter vedere calare il proprio svantaggio a cinque punti.

Dall’area piemontese si faranno avanti anche i due avversari di Vado e Cairese. Per i rossoblu trasferta a Borgaro, mentre i valdormidesi, dopo la sconfitta in casa dell’Oltrepo, non potranno permettersi passi falsi contro il Gozzano.