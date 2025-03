Imperia calcio, contestazione al 'Ciccione': tifosi contro la dirigenza e il sindaco Scajola (foto e video)

Una domenica da dimenticare per l'Imperia Calcio. Durante e al termine della partita contro il Chisola, disputata oggi allo stadio 'Nino Ciccione', la dirigenza nerazzurra ha subito una dura contestazione da parte degli Ultras, che hanno manifestato il loro malcontento con cori indirizzati al presidente (dimissionario) Fabrizio Gramondo ma anche e al sindaco Claudio Scajola. "Gramondo devi vendere, vattene, vattene!", "Scajola datti una sveglia!" e "Scajola dacci una poltrona!" sono stati alcuni dei messaggi urlati dalla Gradinata Nord.

Il video della contestazione

La partita ha visto il Chisola, formazione piemontese, imporsi 2-1, complicando ulteriormente il cammino dell'Imperia verso la salvezza. Con cinque giornate alla fine del campionato (quattro per l'Imperia, che osserverà un turno di riposo nell'ultima giornata), la situazione si fa sempre più difficile.

Il presidente Gramondo ha lasciato lo stadio alla fine del primo tempo, mentre nessun esponente dell'amministrazione comunale era presente in tribuna. Gli Ultras che prima dell'incontro avevano organizzato un corteo per sostenere la squadra e donato le maglie ai giocatori, chiedono ormai da tempo la cessione del club ma le trattative sembrano in stallo.

Nonostante i frequenti incontri a Palazzo Civico tra l'imprenditore emiliano Pino Ruggieri, interessato alla costruzione di un nuovo stadio, e il sindaco Scajola, la situazione societaria rimane bloccata. Anche l’interessamento dell’imprenditore romano Franco Commini non ha portato sviluppi concreti. Il tempo stringe e la tifoseria chiede risposte, mentre il futuro dell'Imperia Calcio rimane incerto.

(Foto e video Christian Flammia)