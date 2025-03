Calcio. Imperia-Chisola 1-2, Buttu "È un momento di difficoltà". Scuffi: "Ora quattro finali" (Video)

L'Imperia fallisce un altro appuntamento decisivo nella corsa alla salvezza del torneo di Serie D. I nerazzurri vengono sconfitti al "Ciccione"anche dal Chisola, che si impone per 2-1.

La tensione del momento si vede anche sui volti a fine partita di Pietro Buttu e Amin Fatnassi.

Il tecnico a fine gara ha cercato di trasmettere una carica positiva ai suoi: "I ragazzi hanno dato tutto, è un momento così, dobbiamo tenere duro e pensare che l'obiettivo può arrivare anche alla fine".

Il centrocampista che ha riaperto la contesa nel secondo tempo, ringrazia i tifosi per il sostegno che danno da inizio anno e per la divisa preparata in occasione del match, è contento della rete anche se non è servita per fare punti: bisognerà dare ancora di più da qua alla fine.

Interviste a cura di Cristian Flammia

Infine, il direttore generale Matthew Scuffi commenta così la partita e il momento: "La reazione sul piano emotivo c'è stata. Ora ci aspettano 4 finali".