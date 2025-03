Calcio, Serie D. La Cairese inciampa nei propri limiti, al Brin il Gozzano passa 2-1

Resta critica la situazione della Cairese. Dopo il ko in casa dell'Oltrepo i valbormidesi hanno dovuto alzare bandiera bianca anche contro il Gozzano.

I gialloblu hanno palesato le criticità esibite durante l'intero corso dell'anno, tra difficoltà evidenti a trovare la via della rete e blackout difensivi improvvisi.

Il match con il Gozzano si era anche aperto nel migliore dei modi: al 15' del primo tempo, Biancheri ha sfruttato al meglio un’azione di ripartenza, portando in vantaggio i suoi e accendendo le speranze per un risultato positivo.

Fino a quel momento il match sembrava nelle mani gialloblu, ma in pochi minuti, a metà ripresa, è arrivato il sorpasso per il team di Lunardon. Al 25', l’arbitro Copelli di Mantova ha indicato il dischetto per un fallo di mano in area di Gargiulo: dagli undici, Sangiorgio non ha sbagliato, riportando la gara in parità. Al 33', poi, Lischetti ha completato la rimonta con una rete in contropiede, mettendo la parola fine alle speranze della Cairese.

Per evitare i playout nelle restanti quattro partite la squadra di Solari dovrà necessariamente raccogliere un buon bottino di punti: due saranno gli scontri diretti contro Vogherese e Imperia. Sempre al Brin arriverà anche il Ligorna, in trasferta sarà visita al Città di Varese.

CAIRESE - GOZZANO 1-2

Reti: 15' Biancheri, 70' rig. Sangiorgio, 78' Lischetti



CAIRESE: Cangane, Boveri, Gargiulo (87 Chiarlone), Castiglia, Lazzaretti (52 Ngamba), Anselmo (82 Diagne), Fernandez (75' Sokhna), Oubakent; Biancheri.

A disposizione: Zanon, Garcia, Bellotti, Federico.

Allenatore: Solari.



GOZZANO: Aiolfi, Gemelli, Ori, Italiano, Monteleone, Dalmasso, Carollo (55 Penati), Bianchi (63 Di Giovanni), Lischetti, Lettieri, Sangiorgio (80' Areco).

A disposizione: Ravarelli, Pigato, Lattari, Fragomeni, Hoxha, Ahayaqui.

Allenatore: Mora.



Arbitro: Copelli di Mantova.