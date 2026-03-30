Sport, comunità e generosità: ad Alassio un tuffo nella solidarietà con la 24 ore di nuoto no-stop per l'Avis

Sport, comunità e generosità si incontrano in una maratona acquatica interamente dedicata al sostegno dell'Avis di Alassio.

Dalle 13 di venerdì 3 aprile fino alle 13 di sabato 4 aprile, la Città del Muretto diventerà teatro di una straordinaria ventiquattr’ore di nuoto solidale. L’evento, promosso dagli Assessorati allo Sport e al Volontariato del Comune alassino, tramite la società partecipata Gesco che gestisce la piscina comunale di via Pera, prevede un’apertura continuata di 24 ore.

Il programma è pensato per coinvolgere cittadini di ogni età: il nuoto libero sarà accessibile a fronte di un contributo minimo di 7 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini, fondi che verranno integralmente devoluti all’Avis per supportare le loro attività vitali sul territorio. Durante l'evento, l'offerta sportiva si arricchirà con corsi fitness e sessioni baby al costo di 10 euro, garantendo movimento e divertimento per tutta la famiglia anche negli orari più insoliti.

Il momento clou della serata di venerdì sarà dedicato al benessere: dalle 21 alle 22, Rossella Pisano condurrà "Corpoacqueo", un’esperienza di dialogo tonico e sensoriale con l’elemento acqua (disponibile al costo 20 euro). Un'occasione unica per vivere la piscina sotto una luce diversa, unendo il relax alla causa benefica.

“Questa iniziativa – dichiarano l'assessore allo Sport del Comune di Alassio, Roberta Zucchinetti, e l'assessore al Volontariato, Patrizia Mordente – rappresenta al meglio il valore che si può ottenere unendo lo spirito del volontariato all'energia dello sport. L’Avis svolge un ruolo fondamentale e manifestazioni come questa grande maratona solidale aiutano a sensibilizzare e coinvolgere sempre più la cittadinanza attorno al tema della donazione di sangue e al sostegno dell’associazione. La rete solidale del nostro territorio è davvero molto forte e ringraziamo tutti coloro che anche in questo caso parteciperanno a questa causa così significativa”.

"La cittadinanza - dicono alla Gesco - è invitata a partecipare a questa sfida di resistenza e cuore. Ogni bracciata, che sia di giorno o nel cuore della notte, rappresenterà un aiuto concreto per chi ha bisogno. Unisciti a noi: nuotare non è mai stato così importante".

Per informazioni è possibile contattare i numeri 0182 471278 oppure 335 7748005.