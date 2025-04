Finale, probabile ribaltone sulla panchina: Delfino potrebbe tornare in giallorosso

Dopo il 3-2 maturato al "Riva" contro il Pontelungo si sono aperte nuovamente riflessioni in casa Finale, dove il filotto di partite senza vittoria con moltissime sconfitte ha reso la classifica sempre più deficitaria, ormai poco sostenibile per coltivare ambizioni di una salvezza che non sia sudata fino all'ultimo minuto dell'ultima partita a disposizione.

Novità si dovrebbero così avere quest'oggi alla ripresa degli allenamenti al "Borel". A guidarli potrebbe non essere più il tandem ad interim De Lucis-Scalia, che si era fatto carico delle sorti della compagine giallorossa da dicembre, bensì Giancarlo Delfino.

Il tecnico andorese, protagonista lo scorso anno del termine di stagione valso la salvezza, sarebbe stato il prescelto dai vertici di via Brunenghi per farsi carico in queste ultime giornate quantomeno di traghettare il sodalizio finalese da qui alla conclusione del campionato. E già dalla prossima sfida, che potrebbe essere decisiva, contro il fanalino di coda Argentina Arma.

Nulla vi è ancora di ufficiale, eppure, complice anche la squalifica di circa 2 mesi nella quale è incorso proprio Scalia, la scelta del Finale ora quanto mai sembra essere decisa a puntare tutto verso l'estremo ponente.