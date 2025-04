Calcio, Serie D. Mariotti e Virdis sondati per un ritorno nel girone A, contatti anche con il Varese

Con il peso dei playoff in ottiva promozione ridotto quasi a zero, per i top team del girone A di Serie D è già tempo di pensare alla stagione 2025/26.

Lo ha fatto il Vado, tra i primi rinnovi e il sempre più probabile arrivo al Chittolina di mister Roselli, ma anche altri team del gruppo nord occidentale si stanno già organizzando.

Il nome di mister Marco Mariotti e del direttore sportivo Virdis, dopo il buon lavoro fatto con l'Albenga (nonostante le base societarie si siano rivelate prive di ogni stabilità) sembra infatti aver riscontrato l'interesse di più di una società.

Tra di esse sembra esserci anche il Varese, pronto a varare un nuovo progetto tecnico dopo la separazione con il direttore sportivo Montanaro.

Indiscrezioni di primavera, in attesa di riscontri concreti nei prossimi mesi, ma non è escluso che il tandem attualmente al Prato possa presto tornare all'interno del nostro comprensorio.