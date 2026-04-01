Alassio, la Federazione Italiana Pallavolo sceglie il Palaravizza per la preparazione nazionale di 16 atleti

Dopo il successo del “Premio Città di Alassio” dedicato alla danza, il Palasport “Lorenzo Ravizza” è stato teatro di una delle tre giornate di preparazione del Club Italia 2026, un progetto di qualificazione nazionale curato dalla Federazione Italiana Pallavolo. Sedici gli atleti partecipanti da tutta la regione.

“Dopo il weekend dedicato alla danza con ballerini provenienti da tutta Italia, il nostro impianto – commenta l'assessore allo Sport del Comune di Alassio, Roberta Zucchinetti – si è trasformato in un palcoscenico di altissimo livello sportivo ospitando, una delle tre giornate, i migliori atleti liguri di volley seguiti dallo staff delle Nazionali Giovanili. Una opportunità per le giovani leve di allenarsi ad un altissimo livello di preparazione. Il Palasport si rivela dunque un palcoscenico di lusso per eventi sportivi a livello nazionale e lo sarà prossimamente anche con la Targa d’Oro di bocce che da anni rappresenta un evento di forte richiamo per atleti provenienti da moltissime regioni italiane”.

Lo staff era composto da Luca Leoni (tecnico ligure), Loris Palermo (secondo allenatore e scoutman), Pascal Laricchiuta (fisioterapista), Daniele De Ceglie (preparatore atletico) e Giuseppe Venuto (team manager). Presente anche lo staff della Selezione Regionale Fipav Liguria con Marco Senesi (1° allenatore), Max Coppolecchia (2° allenatore), Daria Molina (dirigente).