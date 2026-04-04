Riviera Beach Volley: a Laigueglia quaranta campi per quattro week end

Dopo il grande successo delle Tappe Gold e Platinum 4000, maschili e femminili, di Albissola Marina, prende il via a tempo di record lo straordinario calendario dei quattro eventi Riviera Beach Volley a Laigueglia, con 40 campi allestiti e una prima, storica Coppa Italia per società.

Si parte nel periodo pasquale con lo Tsunami Camp, diretto dal torinese Vincenzo Boccuni, che ha già superato i 100 iscritti e potrà contare sulla presenza d’eccezione dell’ex campione italiano e attuale consigliere Andrea Abbiati. A questi si aggiungeranno decine di coppie impegnate nelle tappe del Campionato Italiano per società FIPAV, nelle categorie Gold, Silver, Bronze e Beginner.

Si prosegue l’11 e 12 aprile con il “3 Games Training”, realizzato in partnership con oltre 12 società italiane, da Bergamo a Reggio Emilia, con tornei a carattere prevalentemente amatoriale.

Il momento clou, grande novità del 2026, sarà però l’introduzione della Coppa Italia per società, in programma a Laigueglia il 18 e 19 aprile. L’evento, approvato e realizzato su proposta del presidente di Riviera Beach Volley, Alessio Marri, insieme al Comitato Liguria della Federazione Italiana Pallavolo, è stato recepito in un regolamento dal forte carattere meritocratico. Le prime 32 società italiane si contenderanno il trofeo partendo tutte dalle stesse condizioni, con una sola coppia per categoria.

Sono attese oltre 200 coppie da tutta Italia, con la partecipazione straordinaria anche di atleti olimpionici italiani. In un’arena allestita per le grandi occasioni, il meraviglioso borgo di Laigueglia ospiterà così la prima storica Coppa Italia per società, affiancandosi idealmente a Bibione, sede dell’evento più grande al mondo che ospita le finali scudetto.

Il calendario proseguirà poi in occasione del ponte del 25 aprile con il Sanday Camp, organizzato in collaborazione con Beach Volley Training, società torinese sei volte campione d’Italia, con oltre 250 iscritti e una consolidata cooperazione anche sul piano della gestione media.

A confermare la crescita del movimento sono anche i numeri: la Tappa Platinum di Albissola ha generato, grazie alla sinergia tra Riviera Beach Volley e BVT Media House, oltre mezzo milione di visualizzazioni sui social.

«Stiamo scrivendo una nuova pagina di questo sport nella nostra meravigliosa regione – racconta il presidente di Riviera Beach Volley, Alessio Marri –. Ringrazio sentitamente la squadra e tutti coloro che stanno affrontando questo grande sogno da realizzare, senza limiti di orario e fatica».