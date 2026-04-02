Stelle nello Sport | Le "Stelle" della pallavolo in campo per la Gigi Ghirotti

Il cuore della pallavolo italiana torna a battere per la solidarietà. Nell’ambito della storica collaborazione tra Stelle nello Sport e la Fondazione Gigi Ghirotti, si apre un’asta imperdibile per ogni appassionato di volley: quattro cimeli unici, intrisi di talento e generosità, pronti a trasformarsi in assistenza socio-sanitaria per chi ne ha più bisogno.

Quest’anno la “formazione” schierata per la solidarietà è davvero stellare. Dopo Egonu, Danesi, Cambi, Paolo e Luca Porro, ecco scendere in campo altre quattro stelle azzurre.

Fari puntati su Ekaterina Antropova (Savino Del Bene Scandicci): La maglia autografata dell’opposto azzurro, protagonista assoluta dell’oro olimpico a Parigi e della successiva vittoria mondiale, è un pezzo che rappresenta la potenza e il futuro della Nazionale di Velasco, direttamente dal taraflex di Scandicci.

Alessandro Michieletto è il simbolo del rinascimento azzurro. La maglia della Nazionale maschile, autografata dallo schiacciatore che ha incantato il mondo con la sua classe cristallina, è un pezzo di storia della FIPAV.

Sara Bonifacio (Igor Gorgonzola Novara) è una delle centrali più forti e amate del campionato femminile. La sua maglia autografata racconta la dedizione e il muro invalicabile di una Novara che punta sempre ai vertici europei.

Stella Nervini (Reale Mutua Fenera Chieri ‘76) è il talento emergente, la grinta di una delle realtà più belle e solide del volley piemontese. Una maglia che simboleggia la crescita e la passione di una squadra che ha saputo conquistare il cuore dei tifosi.

"Grazie di cuore alla Federvolley - sottolinea Michele Corti, presidente di Stelle nello Sport - e alle società che sono scese in campo al nostro fianco: Igor Gorgonzola Novara, Reale Mutua Fenera Chieri, Savino Del Bene Scandicci, Numia Vero Volley Milano, Cucine Lube Civitanova, Gas Sales Bluenergy Piacenza e Valsa Group Modena. E' un onore poter avere al nostro fianco le più grandi stelle del volley azzurro per sostenere la Fondazione Gigi Ghirotti e il suo impegno al fianco delle persone malate e delle loro famiglie nel momento più difficile".

L'intero ricavato dell’Asta con i cimeli della grande pallavolo sarà devoluto alla Fondazione Gigi Ghirotti che, dal 1984, si occupa con dedizione della terapia del dolore e delle cure palliative, offrendo sostegno gratuito ai malati terminali e alle loro famiglie.

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Ecco le maglie all'asta fino a Martedì 7 aprile!