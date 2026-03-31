Volley femminile | Il derby è del Maremola, il club pietrese si aggiudica il titolo territoriale Under 14

Un Pala Dario Zucchi gremito in ogni ordine di posti è stata teatro dell’ultimo atto del Campionato Territoriale Savona-Imperia di Volley, categoria under 14 femminile.

Di fronte, in un derby fratricida, le compagini del Maremola Volley guidate da Enrico Tognolo, giunto terzo nel girone B al termine della regular season, ed il Volley Team Finale di coach Giordano, leader del girone A ed ancora a secco di sconfitte.

Nel primo parziale le due squadre scontano un’inevitabile tensione considerata l’importanza della posta in palio e le aspettative della roboante cornice di pubblico; il set scorre via sul filo dell’equilibrio fino al 17 pari quando l’opposto pietrese Sofia Marotta, autrice di una prova maiuscola, si rende protagonista di un filotto al servizio che spezza l’equilibrio.

Le finalesi provano a rientrare con i turni di battuta al salto di Tazrout e Fiallo ma il libero pietrese Asia Robutti contiene agevolmente in ricezione consentendo alla precisa regia di Camilla Ciriotti di innescare con lucidità le sue bocche da fuoco, in particolare “bazooka” Elisa Enache che trascina le compagne al cambio campo sul 25-20.

Nel secondo set si attende la pronta riscossa del Finale; non è però di quest’avviso il centrale pietrese Rebecca Corona che indirizza subito il parziale sul 7-1 incantando il Pala Zucchi con una serie di battute al salto in posto 1 semplicemente ingiocabili per le avversarie.

Il parziale vola via in controllo per le pietresi; coach Giordano prova a scuotere il suo team con i time out ed inserendo Calabrà come palleggio ma il risultato non cambia e recita un impietoso 25-9 per il Maremola Volley.

In avvio di terzo set reazione d’orgoglio del Volley Team Finale che trascinata da pregevoli lungolinea di Pili riesce a mettere la testa avanti in un paio di occasioni; Camilla Ciriotti rinfresca allora la sua regia innescando con più frequenza i centrali pietresi ed è infatti Rachele Corallini a siglare il sorpasso del 12-11 con un preciso primo tempo in zona 5.

Da metà set salgono in cattedra al servizio le bande pietresi, 2 break mortiferi di battuta in salto Elisa Enache prima e Annalisa Vite poi che avvicinano le compagne al titolo; emblematico il muro storico di Annalisa Vite su Fiallo che suggella il 21-13 ed anticipa la festosa invasione di campo al 25-14 che laurea il Maremola Volley campione territoriale under 14.

“In avvio di campionato abbiamo commesso qualche passo falso che ci ha portato a lavorare a testa bassa per arrivare al top nel momento clou della stagione dimostrando l’immenso valore di questa squadra” dichiara il quarantacinquenne allenatore pietrese, coach Enrico Tognolo, coadiuvato dal prezioso apporto di Martina Casanova, al debutto nelle vesti di allenatrice dopo aver calcato per anni con grande successo i parquet liguri come giocatrice.

“Queste ragazze oggi mi hanno emozionato perché ho visto in campo il risultato del lavoro che con molte di loro stiamo portando avanti nel campionato di prima divisione” commenta una visibilmente emozionata Eleonora Sementa.

“Il successo di oggi arriva da lontano, frutto della pianificazione biennale condivisa con la nuova guida tecnica; mi fa piacere sottolineare la gestione emotiva da parte dello staff di tutti i playoff dove la tensione era comprensibilmente molto alta” evidenzia il presidente Luca Robutti che chiosa poi “Ogni vittoria appartiene a tecnici e atlete di tutte le nostre categorie, oggi nel pubblico c’erano ragazze dall’under 12 all’under 16 a sostenere la squadra e per me rappresenta la vittoria più bella; non voglio far torti a nessuno ma una parola di ringraziamento la voglio spendere per la torcida dei genitori sempre al nostro seguito e per Guido Guzzetti da anni riferimento tecnico e umano unico ed indispensabile per tutto il nostro vivaio”.

Campionesse territoriali under 14: Penelope Dini, Annalisa Vite, Rebecca Corona, Elisa Enache (Cap.), Rachele Corallini, Gaia Battaglia, Sofia Marotta, Camilla Ciriotti, Teresa Trotta, Bianca Mina, Asia Robutti, Giorgia Monteforte

Staff: Enrico Tognolo, Eleonora Sementa, Martina Casanova