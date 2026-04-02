Pallavolo Carcare | Decolla il settimo torneo Primavera. Carcare è già pronta ad ospitare le 107 atlete di under 14.

Preparativi ultimati in vista della settima edizione del torneo primavera organizzato dalla società valbormidese di Carcare. 8 squadre. 107 atlete. 2 campi di gioco, 15 lo staff organizzativo e di logistica.

Questi numeri li riteniamo importanti per il territorio e fanno da corona al torneo nel quale si vedranno impegnate le ragazze di under 14 che si possono definire il futuro della pallavolo regionale e perché no, di livello nazionale. Un buon confronto che vede coinvolte 4 province (Savona, Genova, Cuneo, Alessandria)

Oltre alla Pallavolo Carcare disputeranno gli incontri le formazioni dello Junior Volley Casale, del Volley Marene, Pallavolo Acqui Terme, Pallavolo Valenza, Volley Roero, S. Antonio Cogovalle , AVB Wonder Genova.

Il presidente LORENZO, della Pallavolo Carcare organizzatrice dell’evento, esterna soddisfazione per la qualità delle squadre partecipanti, non sottacendo rammarico per non poterle incrementare stante la carenza di impianti e di strutture alberghiere. Annuncia, però, delle novità per far crescere questo torneo: un progetto futuro che potrebbe coinvolgere un più ampio territorio ed elevare esponenzialmente il numero delle squadre partecipanti e, di conseguenza, la qualità del torneo.

Il torneo, che ha il riconoscimento della Regione Liguria e del comune di Carcare, si disputerà il 25 e 26 Aprile con inizio alle ore 10 nelle strutture di Carcare.