Giovanni Sciaccaluga trionfa al Campionato Nazionale di Paraduathlon a Imola: oro nella categoria PTS3

Nella suggestiva cornice dell’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, si è svolto il Campionato Nazionale di Paraduathlon.

A distinguersi tra gli atleti in gara è stato Giovanni Sciaccaluga, che ha conquistato il gradino più alto del podio nella categoria PTS3, portando con orgoglio i colori del Doria Nuoto Loano.

Sciaccaluga ha tagliato per primo il traguardo al termine di una gara impegnativa, suddivisa in tre frazioni: una prima prova di corsa, seguita dal segmento in bicicletta e conclusa da un'ultima corsa verso l’arrivo.

Un successo di grande valore, che premia l’impegno dell’atleta e regala una soddisfazione importante anche al sodalizio loanese, guidato dal presidente Massimiliano Gattuso.