Doria Nuoto Loano. Grandi prove al Campionato Duathlon giovani: Gabriele Ferrara vince il titolo tricolore, terzo posto nella prova di squadra

Gabriele Ferrara vince la gara Youth B dominando letteralmente le due frazioni podistiche. E’ la prima maglia tricolore per il 2008 della DoriaNuoto.

Ludovico Trincheri, classe 2009, all’esordio negli Youth B chiude una grande prova in 16 posizione ed Ettore Durante, convalescente dopo una caduta in allenamento la settimana prima si piazza 92.

Al femminile, Chiara Guarisco chiude in 13 posizione dopo una gara condotta in testa, nell’ultima corsa paga gli sforzi del primo gruppo assieme alle compagne di fuga e Tosca Pelle, giunge 33 al traguardo sempre nelle Youth B.

Il capolavoro arriva nella mix relay, vale a dire la gara squadre, dove ogni atleta completa una distanza ridotta di corsa-bici-corsa e “passa il testimone” al compagno successivo. La squadra composta da Pelle, Ferrara, Guarisco e Trincheri arriva terza al traguardo sotto una pioggia battente, centrando un risultato storico e di difficile previsione alla vigilia.

Questa è stata la prima di quattro prove nazionali, che lascia ben sperare per i colori loanesi.