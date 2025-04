Taekwondo. Pokerissimo di convocazioni liguri per gli Europei di Tallin. Bucci e Ferro: "La nostra regione è un riferimento"

Sono cinque gli atleti liguri in forza alla Nazionale italiana di taekwondo che ha vinto due medaglie d’oro ai Campionati europei di Tallin nella specialità freestyle a squadre. Si tratta di Federico Serain, Cristian Borrello e Andrea Norbiato nella categoria Over 17, mentre Emanuele Fugazza e Filippo Di Vincenzo hanno trionfato nella categoria Under 17.

“La Liguria ha contribuito in maniera decisiva al trionfo, fornendo alla Nazionale addirittura la metà degli atleti a medaglia in questa specialità – commentano il presidente e l’assessore allo Sport di Regione Liguria. – Da anni, ormai, la nostra Regione è un punto di riferimento in Italia nella disciplina del taekwondo e i risultati degli atleti liguri nel mondo ne sono solo l’ennesima dimostrazione. Un altro successo che ci riempie d’orgoglio nell’anno in cui la Liguria è Regione Europea dello Sport. Complimenti ai nostri campioni, al comitato regionale della FITA e alla Scuola Taekwondo Genova, presso la quale si allenano tre dei cinque atleti arrivati a medaglia”.