Calcio. Appuntamento con la storia per il Ceriale, alle 16:00 la finale di Coppa Promozione contro la Sammargheritese

E' una giornata di particolare importanza quella che il Ceriale sta per andare ad affrontare.

Riuscire infatti a porre un trofeo nella propria vetrina, rappresenterebbe infatti un passo in avanti non indifferente per la società guidata dal presidente Fresia.

Alzare la coppa al cielo di Arenzano si figurerebbe anche come il giusto premio per una stagione vissuta ad ampi tratti a ridosso delle prime in classifica, esprimendo anche un gioco piacevole nonostante l'età media dell'organico biancoblu sia tra le più basse dell'intero campionato.

Per riuscire a conquistare la prima finale della propria storia, il Ceriale dovrà però porsi di traverso all'ennesima big: dopo Millesimo, Carcarese e Busalla sarà la Sammargheritese a incrociare il cammino di Genduso e compagni.

Gli arancioni sono la terza forza del girone B alle spalle proprio del Busalla e del Vallescrivia, con sole tre sconfitte inanellate nell'arco del campionato.

Al netto delle squalifiche di Giacomo Prudente e Matteo Vignola, mister Mambrin dovrebbe poter contare dell'intero organico a sua disposizione.

Fischio d'inizio alle 16:00, livescore e webcronaca su Svsport.it.