Calcio serie D. L' Imperia verso la "finale" con la Vogherese, Buttu: "Primo allenamento dopo la vittoria di Cairo, ora chiudiamo il discorso salvezza"

L'Imperia si prepara all'ultima settimana di attività agonistica, essendo il turno del 4 maggio di riposo per i nerazzurri. Da oggi e fino a sabato allenamenti regolari al 'Ciccione', in attesa di ospitare la Vogherese (senza tifosi per motivi di ordine pubblico) nella sfida di domenica che, in caso di vittoria, vorrebbe dire salvezza diretta, senza playout e senza fare calcoli. Un esito che potrebbe comunque arrivare anche in caso di pareggio, ma dovendo fare i conti con i risultati di tutte le squadre attualmente dietro in classifica.

Mister Buttu è carico e fiducioso: "Ci siamo goduti questi giorni di riposo in vista di una settimana importante, abbiamo concesso da Cairo fino ad oggi relax ai giocatori che per un mese hanno tirato molto e anche sofferto. La vittoria di Cairo ci ha permesso di ritrovare quel successo che mancava da oltre due mesi, e che dà grande morale, perché comunque ultimamente le prestazioni c'erano state pur non avendo raccolto punti. Ora vogliamo tornare a vincere anche in casa per chiudere questo discorso: ma fin qui ancora non abbiamo fatto nulla".

Una Vogherese che, esattamente come successo per la Cairese, incontrerà l'Imperia dopo aver osservato il suo turno di riposo per il buco in calendario lasciato dall'Albenga. Ma per Buttu questo non è un vantaggio per gli avversari: "Certamente questi giorni in più senza giocare gli hanno permesso di recuperare energie. Ma quando poi saremo in campo conterà la testa, conterà la voglia di ottenere il risultato. Cercheremo di convogliare tutte le nostre forze per poterci arrivare".